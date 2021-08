Caso Epstein: ancora guai per il principe Andrea, figlio della Regina Elisabetta

Il principe Andrea rischia una causa in tribunale negli Usa. Il motivo? Un’accusa di compartecipazione in un traffico di abusi e sfruttamento di minori.

Ancora guai per il principe Andrea, figlio della Regina Elisabetta. Il 61enne, infatti, è accusato di aver avuto un ruolo nei traffici di Jeffrey Epstein, una triste vicenda internazionale con sfruttamento di minori, abusi e pedofilia. L’episodio accadde nel 2019.

Da cosa nasce questa accusa? Virginia Roberts Giuffre, all’epoca dei fatti, era una ragazza di 17 anni. La ragazza ha lanciato pesanti accuse contro il principe Andrea a dicembre 2019, attraverso la ‘Bbc’. Ora potrebbe aprire una causa civile negli Usa per violenze sessuali, sfruttamento e danni fisici ed emotivi.

A mettere nei guai il figlio della Regina Elisabetta ci sarebbe una sua foto in compagnia della ragazza. Il principe ha negato più e più volte di aver avuto rapporti sessuali con la ragazza.

Il silenzio del principe in questa vicenda non pagherà. Infatti, se non dovesse collaborare e parlare, potrebbe essere giudicato colpevole in absentia. In tal caso sarebbe costretto a pagare un risarcimento di milioni di sterline verso la donna. Queste le parole di David Boies, avvocato della donna: “Il tempo sta per scadere”.

In difesa dell’uomo, però, si è schierata la duchessa di York, Sarah, sua ex moglie. La donna ha raccontato di vivere ancora con lui nella stessa casa nonostante il divorzio. Inoltre, ha dichiarato di non avere alcun dubbio sulla sua innocenza. Queste le sue parole al ‘Financial Times’: “Sono convinta al 100% della sua innocenza. Non ho dubbi. So tutto di lui, è una persona straordinaria”.