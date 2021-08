Ragazzo in monopattino travolto in pieno da uno scooter: morto a 27 anni, due feriti gravi

Non ce l’ha fatta il 27enne che, mentre viaggiava a bordo del suo monopattino, è stato travolto da un motorino. Le cause e la dinamica dell’incidente sono al vaglio degli inquirenti

Stava viaggiando su un monopattino quando è stato investito da uno scooter e il violento impatto non gli ha lasciato scampo. La tragedia si è consumata nel cuore di Firenze nella notte del 9 agosto e la vittima è un uomo di 27 anni che ha sbattuto la testa con violenza sul marciapiede dopo essere stato scagliato a terra dal suo monpattino. La polizia municipale ha effettuato una prima ricostruzione dei fatti per capire quale possa essere stata la dinamica del sinistro stradale avvenuto intono alle 2 di notte quando è stato richiesto l’intervento urgente di un’ambulanza all’incrocio tra via Giovanni Pascoli e viale Don Minzoni. La vittima, residente a Firenze, era originaria dello Sri Lanka.

I soccorritori non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto però per il giovane non c’è stato nulla da fare e i medici ne hanno dichiarato il decesso. Due invece i feriti, ovvero l’uomo alla guida dello scooter ed il suo passeggero, caduti a terra in seguito all’impatto e trasportati in codice rosso per politrauma all’ospedale di Careggi. Sul posto oltre agli agenti della polizia municipale sono intervenuti anche gli uomini della polizia di stato per effettuare tutti i necessari rilievi e il tratto stradale è stato chiuso al traffico per consentire loro di operare senza interruzioni. Con molta probabilità si procederà anche alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero fornire preziose informazioni in merito alla dinamica dell’incidente consentendo di accertare eventuali respoonsabilità.