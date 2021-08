Rischiare di morire annegati in un ascensore allegato: momenti di terrore per un gruppo di amici

Tre studenti hanno rischiato di morire durante un’alluvione: intrappolati in un ascensore hanno osservato il livello dell’acqua che continuava a salire.

Ci sono volte che la realtà è in grado di superare perfino l’immaginazione. Questo è ciò che hanno pensato e vissuto tre studenti sabato pomeriggio. In quel momento la cittadina del Nebraska, Omaha (Usa), era stata colpita da violente piogge che hanno rapidamente causato un’alluvione. I tre ragazzi stavano per tornare nel loro appartamento e avevano preso l’ascensore per arrivarci.

In un primo momento, quando l’ascensore si è bloccato, i tre giovani avevano preso la disavventura in modo ironico. Una ragazza aveva preso in mano lo smartphone ed aveva chiesto all’amica di fare la sua “migliore mossa”. Mentre cercavano di sdrammatizzare in quel modo però, l’acqua ha cominciato a riversarsi dentro la cabina dell’ascensore attraverso le ventole dell’areazione.

Leggi anche ->Caso Epstein: ancora guai per il principe Andrea, figlio della Regina Elisabetta

Ragazzi rischiano di morire annegati nell’ascensore: il drammatico racconto degli amici

Appena l’acqua è entrata, i tre hanno compreso che la situazione rischiava di diventare pericolosa, anche perché il flusso non cessava. In quel momento uno dei tre ragazzi ha chiamato il 911 chiedendo aiuto. A raccontare è una delle due ragazze Luu, la quale spiega che ai soccorritori ha detto: “Dovete venire a salvarci subito, potrei morire da un momento all’altro”. I soccorritori hanno cercato di tranquillizzarla dicendole che sarebbero arrivati il prima possibile e lei a quel punto ha risposto: “Ok, ma cercate di fare in fretta”.

Leggi anche ->Vicesceriffo va in overdose istantanea dopo l’esposizione al fentanil durante un arresto: il video

Quei drammatici momenti sono stati immortalati in un video e caricati su Tik Tok da uno dei presenti. Nelle immagini possiamo vedere i tre ragazzi che cercano di tenere la testa fuori dall’acqua mentre il livello continua a salire e li minaccia. Alla fine due di loro sono riusciti ad aprire le porte dell’ascensore dall’interno e ad uscire, mentre un terzo è stato tirato fuori dai soccorritori. Nessuno dei tre studenti è rimasto ferito, ma la paura è stata tanta: “Siamo riusciti ad aprire le porte ed abbiamo cominciato a nuotare, quando sono uscito non riuscivo a pensare ad altro che era qualcosa che vedi in un film”.