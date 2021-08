Super mamma di 17 figli è incinta del 18esimo: “Siamo tutti uniti, ci vogliamo bene”

Una donna, già madre di 17 figli di età compresa tra i 3 e i 22 anni, ne sta aspettando un altro. Ma spiega che a nessuno di loro ha mai fatto mancare niente

Una madre di Columbus, in Georgia, si sta preparando ad avere il suo diciottesimo figlio. La donna potrebbe essere considerata la più prolifica della Chattahoochee Valley dove la media dei figli è compresa tra uno e tre; nel suo caso invece il numero è più che triplicato: Jaquetta Hill ha 17 figli, 11 maschi e 6 femmine di età compresa tra 3 e 22

anni, ma non è finita qui perchè la donna è incinta di un altro bimbo. “Siamo una famiglia amorevole – ha raccontato la super mamma ai media locali – perchè i miei figli sono molto legati. Non ci sono mai momenti noiosi nella nostra famiglia, ci divertiamo sempre e in casa c’ sempre tanta energia e voglia di fare”. Hill ha detto che il fatto di avere

così tanti figli potrebbe portare la gente a pensare che siano meno fortunati. Ma ha invece spiegato che tutti i loro desideri e bisogni vengono soddisfatti come in qualsiasi

altra famiglia. “Hanno tutti quello che ricevono gli altri bambini, nè più nè meno”, ha spiegato.

“Non avrei mai immaginato di avere 18 figli”

Hill è una mamma casalinga: affetta da diabete e con così tanti bambini dei quali prendersi cura, il lavoro non è per lei un’opzione concreta. Il loro momento preferito sono le cene familiari della domenica: “Adoriamo le cene domenicali, è il momento in cui parliamo, stiamo insieme”. Ma dato l’alto numero di persone i costi sono elevati: “Una cena ci costa circa 200 dollari”, ha spiegato aggiungendo che un’altra spesa alla quale non è facile far fronte è quella relativa al materiale scolastico. Hill dice che non avrebbe mai

immaginato di avere 18 figli, ma ha spiegato che non cambierebbe la sua vita con niente al mondo.