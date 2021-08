49enne trovato morto in casa dalla mamma: si sarebbe suicidato sparandosi con un fucile

Si sarebbe sparato rivolgendo un fucile contro sè stesso il 49enne trovato morto dalla madre nella loro abitazione. La scioccante scoperta è avvenuta martedì mattina

Si ipotizza il suicidio dopo il ritrovamento del corpo di un uomo a San Salvatore Telesino, piccolo comune della provincia di Benevento, in Campania. Il cadavere è stato trovato nella sua abitazione ubicata in contrada Varco e secondo quanto reso noto sarebbe stata la madre a trovare per prima il corpo dell’uomo, che aveva 49 anni e che viveva con lei. Una tragica scoperta avvenuta nella mattinata del 10 agosto anche se non è da escludere che il probabile suicidio possa essere avvenuto nel cuore della notte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso e stando ai primi dettagli si tratterebbe di un gesto estremo: l’uomo potrebbe aver utilizzato un’arma da fuoco, probabilmente un fucile, per togliersi la vita. Fino a poco tempo fa la vittima aveva lavorato in un’aziend non lontana dalla sua abitazione.

Il corpo scoperto dalla mamma nella mattinata di martedì

Per la madre della vittima sono ore strazianti e di grande dolore: la scena che si è trovata di fronte è stata la peggiore di sempre per una mamma. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118 non è stato possibile salvare l’uomo, già deceduto. Un sopralluogo è stato disposto dal sostituto procuratore Donatella Palumbo, affidato ad un medico legale, allo scopo di trovare tracce e indizi che permettano di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e anche capire per quali ragioni il 49enne abbia deciso di togliersi la vita. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente nella comunità, che conta poco più di 3000 residenti.