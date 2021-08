Con oro, tartufo e Dom Perignon: quanto costano le patatine più costose al mondo?

Per chi è in cerca di un piatto gustoso e esclusivo ci sono le patatine fritte più care al mondo: ecco come sono preparate e quanto costano.

Con la diffusione virale di programmi sulla cucina, in Italia si sono diffusi anche pizzerie e ristoranti gourmet per i palati più fini. Adesso non solo i ricconi, ma anche chi fatica a mettere da parte qualcosa a fine mese predilige andare a mangiare in un posto che ha una cucina ricercata e che presenta un conto decisamente più elevato della media. Ovviamente per chi non si può permettere un genere di spesa di questo tipo, si tratta di un piacere una tantum, ma è quel tipo di piacere a cui l’italiano medio non se la sente di rinunciare.

Certo poi ci sono piatti che sono decisamente fuori portata anche per questi buongustai non dotati di portafoglio infinito. Basti pensare all’hamburger più costoso al mondo, un piatto che per un singolo pasto vale migliaia di euro ed infatti è pensato per un’iniziativa benefica che poco ha a che fare con la ristorazione tradizionale.

Le patatine più costose al mondo: preparazione e costo per portata

Tra i piatti più richiesti in ogni cena o pranzo al ristorante ci sono sicuramente le patatine fritte. Si tratta di un piatto povero, visto che la patata ha un costo contenuto e che per la preparazione di una simile portata non ci vuole chissà quale impegno qualificato. In generale, in un posto in cui si mangia a prezzi non esagerati, un simile piatto costa sui 3,5 euro. Ma anche per le patatine fritte c’è una preparazione che fa schizzare il prezzo verso vette vertiginose.

Si tratta del piatto di patatine fritte più costoso al mondo: la patata viene prima sbollentata nel Dom Perignon (all’incirca 200 euro a bottiglia), quindi ripassata nel grasso d’oca e quando la cottura è ultimata viene aggiunta una spruzzata di oro e scaglie di tartufo, il tutto per la modica cifra di 200 euro a singola portata.