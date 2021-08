Influencer di criptovalute ostenta la sua ricchezza sui social: crivellato di proiettili sulla Porsche di lusso

Un 19enne diventato ricco investendo in criptovalute e che amava ostentare sulle sue pagine social la sua ricchezza è stato ucciso in pieno giorno in un agguato compiuto da una banda

Ostentava su Instagram uno stile di vita sontuoso, conquistato grazie agli investimenti in criptovalute ma questo tipo di comportamento gli è costato la vita. Un giovane trader è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre si trovava al volante della sua Porsche Boxster rossa: uomini armati hanno esploso innumerevoli proiettili sul 19enne Wesley Pessano Santarem, mentre attraversava con la sua auto super lusso la città brasiliana di Sao Pedro da Aldeia; un video agghiacciante girato all’indomano della sparatoria mostra Wesley immobile al posto di guida della sua auto con la maglietta bianca intrisa di sangue ed una ferita da proiettile ben visibile sul collo.

L’omicidio non è un caso isolato: le bande del Paese stanno sempre più spesso prendendo di mira i cosiddetti commercianti e influencere di Bitcoin, facili da riconoscere e individuare poichè tendono ad ostentare la loro ricchezza sui social network. Nonostante avesse solo 19 anni, Wesley era riuscito a fare fortuna come trader e investitore di criptovalute nell’arco degli ultimi tre anni. Sulla sua pagina Instagram da oltre 134mila follower si mostrava a bordo della sua auto di lusso oppure mentre lavorava sfoggiando il suo stile di vita conquistato proprio grazie agli investimenti; aveva anche una pagina Youtube con oltre 15.600 iscritti dove forniva consigli di trading. Il suo ultimo post era una sua foto sulla Porsche rossa, la stessa in cui gli hanno sparato a morte in pieno giorno, mentre tra le mani ha diverse mazzette di denaro.

L’influencer ricco stava andando dal parrucchiere

Secondo i rapporti, Wesley, che viveva nella vicina città di Cabo Frio, stava andando dal parrucchiere per farsi tagliare i capelli quando gli è stata tesa un’imboscata. L’omicidio è avvenuto davanti ai passanti, che hanno detto che gli assassini erano alla guida di una Volkswagen Voyage color argento e il 19enne sarebbe stato raggiunto da almeno quattro proiettili, uno dei quali alla testa. Non era solo: con lui c’era un amico seduto in auto e rimasto ferito nella sparatoria. È stato portato all’ospedale di Cabo Frio; sul corpo di Wesley è stata disposta l’autopsia.