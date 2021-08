Invasore di campo schiva sette guardie di sicurezza: placcato da una ragazza raccattapalle

Una raccattapalle è riuscita a placcare un invasore di campo durante una partita di baseball. L’uomo era riuscito a evitare ben sette agenti che lo rincorrevano

Per alcuni secondi una partita di baseball si è trasformata in un match di rugby. È accaduto durante la sfida tra i Los Angeles Dodgers e i Los Angeles Angels disputata al Dodgers Stadium. Qui, improvvisamente, un uomo proveniente dal pubblico è entrato in campo: un invasore, che ha iniziato a correre tra i giocatori dando del filo da torcere alle guardie di sicurezza. Grazie ad una corsa a ‘zig-zag infatti, è riuscito a schivare ben sette agenti che lo inseguivano invano sul campo, avviandosi verso bordo campo. Qui però ha trovato una sorpresa ad attenderlo: una ragazza raccattapalle che si è fatta trovare pronta a fermare la sua corsa.

Il video è diventato virale

Quando l’invasore era ormai certo di averla scampata e stava per scavalcare il muretto di confine e tornare a mescolarsi tra il pubblico, ecco che la ragazza lo ha letteralmente afferrato scaraventandolo oltre il muro e facendo finire la sua corsa a terra, dopo una capriola in aria. In una scena, che ha suscitato l’ilarità del pubblico e divenuta immediatamente virale sui social, a metà strada tra una partita di rugby ed un match di wrestling professionistico. Dopo aver dato il suo contributo la ragazza si è poi allontanata con nonchalance mentre gli uomini della sicurezza hanno scavalcato il muro per prelevare lo spettatore esuberante.