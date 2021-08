“La mia guardia è stata attaccata da un fantasma”: il sindaco diffonde l’inquietante video

Una guardia scagliata a terra da misteriose forze sovrannaturali? Così sembrerebbe guardando il video diffuso da un sindaco colombiano, che mostra nei dettagli l’incidente

“Siamo stati attaccati da un fantasma”. Ad affermarlo, munito di video testimonianza, è stato un sindaco colombiano il quale ha spiegato che la ‘vittima’ dell’attacco paranormale sarebbe stata una delle sue guardie di sicurezza. Il primo cittadino Jose Manuel Rios Morales, alla guida della città di Armenia, capoluogo del dipartimento di Quindì ubicato nelle aree centro occidentali del Paese lo ha annunciato su Facebook mostrando a tutti l’inquietante filmato nel quale si vede la guardia camminare normalmente nel corso del suo turno lavorativo per poi andare improvvisamente a sbattere contro la parente cadendo a terra; proprio come se qualcosa, o qualcuno l’avesse spinta di proposito. Il tutto è avvenuto durante la notte nell’ufficio del sindaco ed inevitabilmente il video è diventato virale, guardato da decine di migliaia di persone in tutto il mondo.

Le inquietanti parole del sindaco

“Voglio condividere questo video con voi oggi, sottolineando che, come sindaco, ho la convinzione che la fede abbia un potere insormontabile”, ha sottolineato il primo cittadino aggiungendo: “Chiediamo rispetto e unione nella preghiera, e vi assicuriamo che nulla può rubare la nostra pace e tranquillità perché siamo protetti dalla mano di nostro Signore”. Morales, rivolgendosi ai cittadini, ha poi sottolineato che sia il vescovo locale che altri religiosi “porteranno la benedizione di Dio in ogni angolo di questo spazio di lavoro” allo scopo di fermare questa attività paranormale.

E ha rivolto un appello alla popolazione affinchè si unisca nella preghiera. Chiaramente il video ha diviso in due l’opinione pubblica: da una parte c’è chi ritiene che si tratti di una montatura oppure che la guardia avesse semplicemente dei problemi di salute, mentre altri hanno manifestato stupore e ritengono che possa esserci un fondo di verità.