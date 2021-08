Ufficiale penitenziario follemente innamorata aiuta l’amante detenuto a evadere e fuggire

Sembra la trama di un film quanto avvenuto in una prigione inglese dove un agente carcerario è stato incarcerato per aver stretto una relazione con un detenuto e averlo aiutato a fuggire

La 33enne Erica Whittingham, ufficiale carcerario, si è innamorata di Michael Seddon, rapinatore violento detenuto in carcere. Una relazione nata dopo che il suo matrimonio è finito e che l’ha portata addirittura ad aiutare l’uomo ad evadere di prigione. Portata in tribunale, davanti al giudice della Derby Crown Court ha detto che pensava che Seddon ricambiasse il suo amore salvo poi scoprire che mentre era in fuga da HMP Sudbury avrebbe avuto una relazione con un’altra donna. Erica di Bramshall, nell’Uttoxeter, è stata condannata a tre anni di carcere per due reati ovvero aver ospitato un evaso tra il 30 settembre 2019 e il 18 marzo 2020 e per un comportamento scorretto in un ufficio pubblico tra l’8 gennaio 2017 e il 3 ottobre 2019 relativo alla relazione che ha stretto con Seddon.

Mark Sharman, avvocato difensore di Whittingham, ha affermato che le era stata diagnosticata una depressione a causa di quanto accaduto con il suo matrimonio.

“Era innamorata di quest’uomo”, ha detto. Il giudice ha affermato che si tratta di un “caso difficile e triste”: “Accetto che tu possa aver attraversato momenti difficili, che il tuo matrimonio di 11 anni sia finita e che tu possa essere stata emotivamente vulnerabile, ma sapevi che quello che stavi facendo era sbagliato”, ha detto. “L’evidenza rende chiaro che eri responsabile di averlo aiutato sapendo che era un prigioniero evaso.”

Erica lo aspettava nell’auto dopo l’evasione

La relazione ha avuto inizio presso l’HMP Dovegate una prigione di categoria B vicino a Uttoxeter nello Staffordshire dove Seddon si trovava per varie condanne tra le quali rapina e per aver aggredito e legato un 78enne nella sua fattoria a Bloxworth. Ma la relazione con Erica è proseguita anche in seguito al suo trasferimento all’HMP Sudbury. Fino alla fuga avvenuta il 1 ottobre 2019, quado ha scavalcato la recinzione entrando in un’auto guidata dalla donna che lo ha portato a Stoke on Trent dove la mattina dopo ha preso un treno per Liverpool. I due si sono tenuti in contatto incontrandosi “in non meno di otto occasioni” con Erica che pagava vitto e alloggio. C’è stata una pausa tra il 22 gennaio 2020 e il 26 marzo 2020, quando Seddon ha stretto una relazione con una donna nell’area di Bournemouth. Seddon è stato infine arrestato il 27 marzo 2020 e portato all’HMP Winchester. Le sue telefonate alla prigione sono state monitorate e queste hanno rivelato la sua relazione con Whittingham.