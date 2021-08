“Uno spettacolo assolutamente disgustoso”: 28enne tatua un bambino in un McDonald’s

Ha postato sui social il video ed è stato così identificato e arrestato un uomo che nella sala da pranzo del fast food ha tatuato un minorenne

Avrebbe tatuato un bambino all’interno di un McDonald’s. È questa l’accusa rivolta a Brandon Presha, 28enne di Laurens, comune della Carolina del Nord, Stati Uniti, che si trova a dover far fronte ai reati di tatuaggio illegale e tatuaggio di minorenni secondo quanto riportato dal capo della polizia Chrissie Latimore. La sua cauzione, dopo l’arresto, è stata fissata in 25mila dollari da un giudice: l’incidente sarebbe avvenuto il 6 agosto arrivando all’attenzione del dipartimento di polizia lo scorso sabato dopo che alcuni dei suoi investigatori sono stati taggati nei post, diffusi sui social, che mostravano il video del bambino tatuato. Sono dunque state avviate le indagini per identificare l’uomo, sprovvisto peraltro di licenza da tatuatore e accertando che il secondo individuo presente nel video fosse un minore.

Come è stato scoperto l’agghiacciante episodio

“Uno spettacolo assolutamente disgustoso”, ha commentato Latimore a WYFF News 4. Dal video sembra che il tatuaggio sia stato fatto nella sala da pranzo anteriore del ristorante. Non è chiaro se si tratti della prima volta che il 28enne abbia fatto una cosa simile nel McDonald’s ma, ha aggiunto l’agente, “sembrava abbastanza a suo agio”. “È davvero tragico che ciò sia accaduto all’interno di questa attività appena ristrutturata, perché i nuovi proprietari stavano cercando di riportare in vita il nostro McDonald’s”, ha detto Latimore spiegando che i nuovi proprietari avevano acquistato la struttura solo un paio di mesi fa. Dopo la scoperta del crimine, in ogni caso, i proprietari hanno immediatamente collaborato con le forze dell’ordine per assicurarsi che una cosa del genere non accada mai più. Le indagini sono state condotte in collaborazione con il Dipartimento della salute e del controllo ambientale della Carolina del Sud per assicurarsi che non vi fossero violazioni delle leggi sulla sicurezza o sull’ambiente. Presha è trattenuto al centro di detenzione della contea di Laurens fino a quando non potrà provvedere al pagamento della cauzione.