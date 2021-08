Virginia Giuffre fa causa al principe Andrea di York: la gravissima accusa contro il figlio della regina

Virginia Giuffre Roberts ha chiesto un maxi risarcimento al principe Andrea, duca di York, e terzogenito della regina Elisabetta d’Inghilterra.

Il principe Andrea di York, figlio della regina Elisabetta ancora nei guai. Virginia Giuffre Roberts ha puntato il dito contro di lui accusandolo di aver abusato sessualmente di lei quando aveva 17 anni. I fatti accaddero fra il 2001 e il 2003. Per questo motivo, è stata aperta una causa per danni presso il tribunale di New York. Il principe rischia un risarcimento milionario.

La donna ha testimoniato sotto giuramento contro il principe. Quest’ultimo ha sempre negato di averla incontrata e di aver avuto con lei incontri sessuali. Ma una sua foto, con il braccio intorno alla vita della ragazza, lo incastrerebbe.

Il 61enne duca di York è accusato anche di aver avuto un ruolo nei traffici di Jeffrey Epstein, una triste vicenda internazionale con sfruttamento di minori, abusi e pedofilia. L’episodio accadde nel 2019. Ne parliamo qui.

L’accusa della Giuffre verso il principe Andrea: “A 17 anni costretta a fare sesso con lui. Abusò di me tre volte”

Epstein era morto suicida in prigione il 10 agosto del 2019, proprio due giorni dopo che la testimonianza di Virginia aveva evidenziato i segreti del giro di festini di cui tante giovani erano rimaste vittime.

Lo scandalo per il principe Andrea si era assopito negli ultimi mesi, ma come si e visto ieri i legali di Giuffre non avevano mai smesso di lavorare nell’ombra. Secondo loro in questi anni il principe ha respinto numerose richieste di fornire chiarimenti “fatti, spiegazioni, e possibili percorsi alternativi alla risoluzione della controversia”.

Andrea nel 2019 ha lasciato ogni carica ufficiale ritirandosi a vita privata, pensionato prima dei 60 anni. Tale scelta è stata ritenuta da subito molto strana. L’uomo al momento non si esprime sulla vicenda. La palla ora passa ai giudici.