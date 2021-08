Camionista sotto effetto di cannabis supera una corsia chiusa e travolge l’auto della polizia: condannato a 2 anni

Due agenti hanno riportato gravi ferite e Disturbo Post-Traumatico da Stress in seguito al grave incidente provocato da un camionista che ha impattato contro la loro auto, ferma per soccorrere un tir in panne

Un camionista ha ignorato la chiusura di una corsia andando a sbattere violentemente contro un’auto della polizia ferma sull’A1, provocando gravi ferite ai due agenti che si trovavano all’interno del veicolo. E per questo è stato incarcerato con una condanna a due anni di reclusione: Christopher Swain è comparso il 10 agosto davanti alla Lincoln Crown Court dove è stato condannato per due capi d’accusa, avendo provocato lesioni gravi per guida pericolosa e per aver superato il limite minimo per la cannabis. Inoltre è stato interdetto per quattro anni dalla guida ed in ogni caso prima di farlo dovrà sottoporsi ad un altro esame di guida. Il 38enne di St Peter’s Road, Stowmarket, nel Suffolk, Regno Unito, si era già dichiarato colpevole di entrambi i reati.

La dinamica del grave incidente

L’episodio è avvenuto intorno alle 11:20 del 25 novembre 2020 quando gli agenti di Grantham Christopher Windsor-Beck e Matt Brand, hanno riposto alla segnalazione di un camion in panne sulla A1 a Colsterworth. In attesa del recupero del mezzo, un secondo tir guidato da Swain ha attraversato la corsia chiusa colpendo alle spalle il veicolo dellac polizia fermo. Gli agenti hanno riportato fratture alla colonna vertebrale, costole rotte e la frattura di una clavicola, oltre ad aver sofferto di Disturbo Post-Traumatico da Stress. Swain ha riportato ferite lievi.

Il sergente di Grantham Dan McCormack ha dichiarato: “Questo è stato un incidente difficile che ha coinvolto due membri della mia squadra che stavano semplicemente svolgendo i loro compiti. I pericoli di mettersi al volante dopo aver usato qualsiasi droga sono evidenziati in questo incidente. I tempi di reazione del pilota sono stati notevolmente ridotti e non ho dubbi che questo sia stato il principale fattore che ha contribuito a provocare questo incidente. Gli agenti si stanno ancora riprendendo, ma sono tornati al lavoro e sono incredibilmente grati per tutto il supporto e gli auguri che hanno ricevuto dai loro colleghi e dal pubblico”.