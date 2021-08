“Il Covid è reale”. Mamma disperata mostra la figlia di 9 anni lottare per la vita in ospedale

Una donna ha rivolto un appello alle persone sui social invitandole a proteggersi in ogni modo dal Covid, mostrando le condizioni della figlia di 9 anni, contagiata e attaccata ad un respiratore

Una madre di tre figli sta esortando le persone a prendere sul serio il Covid dopo che la figlia di 9 anni si è ritrovata a dover combattere e lottare per la sua vita. La piccola ha contratto il virus ed è ben presto finita in ospedale con sintomi gravi e che andavano peggiorando: la madre, Mirsada Muric di 26 anni, ha trascorso le ultime due settimane dentro e fuori dall’East Tennessee Children’s Hospital per starle accanto il più possibile e ha pubblicato diversi aggiornamenti sul suo profilo Facebook, ricevendo molti commenti di supporto ma notando anche la grande disinformazione che ancora circola in merito al Coronavirus e ai vaccini. “Andavo sulle pagine Facebook di chi mi mandava i commenti e li vedevo postare meme o condividere frasi che ironizzavano sull’avere paura del virus”. Ma, ha detto Mirsada, “Io ho paura del Covid, ho paura per mia figlia e non riesco a capire l’idea di non voler indossare una mascherina o lavarsi le mani quando questo semplice gesto potrebbe contribuire a salvare vite”.

Alla piccola era stato diagnosticato anche un tumore alla testa

La donna ha dunque postato vari messaggi per supplicare le persone a indossare la mascherina spiegando loro che il Covid “è reale”. “Quali dannati diritti perderesti facendolo? Mentre mi siedo qui io sto guardando la macchina che permette a mia figlia di respirare mentre tu sei fuori a vivere”. Per la famiglia sono mesi durissimi: alla piccola Blair era già stato diagnosticato un tumore al cervello a febbraio mentre a luglio il padre è morto inaspettatamente. Muric crede che la figlia abbia contratto il Covid durante una recente funzione commemorativa per il padre. Mentre Blair era in ospedale anche la madre è risultata positiva al Covid lasciandola incapace di visitarla. Nelle ultime ore la donna ha mostrato nuove foto della figlia, spiegando che la situazione sta poco alla volta migliorando anche se la bimba non riesce ancora ad ingoiare cibi solidi, ma ha iniziato a muovere i primi passi e le è stato tolto il catetere. La speranza è il trasferimento nei reparti ‘semplici’ dell’ospedale prima di poter tornare a casa anche se il percorso potrebbe essere lungo in quanto la bambina è al momento ancora attaccata al tubo dell’ossigeno.