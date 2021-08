Neonato abbandonato trovato nel cassetto di un comodino lasciato in strada

Un neonato è in buone condizioni dopo essere stato trovato nel cassetto di un comò abbandonato a Montclare, nel Northwest Side a Chicago.

Una donna non poteva credere ai suoi occhi quando, dopo aver sentito dei rumori sospetti, si è ritrovata davanti un neonato nascosto in un cassetto di un comodino lasciato in strada. È accaduto in un quartiere di Chicago, in un vicolo nel blocco 2300 di North Oak Park Avenue intorno alle 8.15 di martedì mattina. Come sottolineato da Larry Langford, portavoce dei vigili del fuoco cittadini, è stata una donna a scoprire per prima il piccolo e a prendersi cura di lui fino all’arrivo delle squadre di emergenza sanitaria. Le autorità hanno detto che mercoledì mattina era prevista la raccolta dei rifiuti nell’area in cui è stato trovato il bambino. Ma non è chiaro se il cassettone fosse abbastanza vicino al marciapiede da essere portato via dagli addetti alla raccolta dei rifiuti.

Poche ore dopo è passata la raccolta rifiuti

“È una buona cosa che sia passato qualcuno. Fa caldo là fuori, sarebbe potuta finire diversamente, ma sembra che tutto si sia risolto“, ha detto Langford al Chicago Tribune. I vigili del fuoco hanno confermato che il bambino è stato portato al Lurie Children’s Hospital ed è in buone condizioni mentre la polizia sta cercando di identificarlo allo scopo di risalire all’identità della madre. E per questo è stato anche rivolto un appello alla popolazione affinchè, qualora abbia informazioni utili alle indagini, contatti gli investigatori dell’area 5 oppure invii una segnalazione anonima attraverso l’apposito sito. Secondo la legge “Safe Haven” dell’Illinois , emanata nel 2001, un genitore può consegnare un bambino di 30 giorni o più giovane in un ospedale, stazione di polizia, caserma dei pompieri o struttura medica di emergenza e lasciare il bambino con il personale della struttura senza paura di ripercussioni legali. Ma l’abbandono in strada può essere perseguibile penalmente.