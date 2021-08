Si presenta in aeroporto nonostante la positività al Covid: beccato per caso da un’altra passeggera

Un uomo positivo al Covid stava provando a prendere un volo per Milano da Palermo. Dopo essere stato riconosciuto da una donna, l’uomo è stato denunciato e multato.

I furbetti ci sono in ogni ambito e settore, ma la notizia di ieri proveniente da Palermo è sconcertante. Un uomo di 30 anni risultato positivo al Covid è stato riconosciuto da una donna all’aeroporto ‘Falcone e Borsellino’ di Palermo, in attesa di prendere un aereo per Milano.

La donna, infatti, nella giornata di ieri era andata a farsi il tampone rapido alla stazione centrale di Palermo proprio in vista del viaggio a Milano del giorno successivo. Anche l’uomo si stava sottoponendo al tampone. La donna ha memorizzato il volto del trentenne, dopo aver appreso della sua positività al Covid-19. Lo ha riconosciuto nella giornata seguente e ha avvisato gli agenti immediatamente.

Il ragazzo trentenne era risultato positivo al tampone effettuato il giorno precedente, ma ciò non aveva fermato la sua voglia di partire.

Gli agenti hanno portato l’uomo nell’area test-Covid sottoponendolo a tampone, risultato nuovamente positivo. L’uomo è stato multato e denunciato all’autorità giudiziaria ed è tornato a casa per la quarantena in isolamento obbligatorio.