Incinta all’ottavo mese muore travolta da un’ubriaca: il marito replica la foto di maternità con la figlia salvata

Per ricordare la moglie, uccisa da un guidatore ubriaco mentre era incinta all’ottavo mese, il marito ha realizzato uno scatto emozionante insieme alla figlia, salvata grazie ad un cesareo d’urgenza, e che ha festeggiato un anno

Un anno fa Yesenia Aguilar, una donna che all’epoca era in dolce attesa e all’ottavo mese di gravidanza, è stata travolta e uccisa da un auto guidata da una donna in stato di ebbrezza. Ma il marito James Alvarez non l’h mai dimenticata e, nelle ultime ore, ha voluto omaggiarla insieme alla figlia Adalyn, che a quell’incidente è miracolosamente sopravvissuta, pubblicando su Instagram uno scatto emozionante che in poche ore ha collezionato migliaia di like e commenti diventando virale sui social network. Prima di quel terribile incidente infatti, James e Yesenia avevano scattato una foto nella quale il marito indossava una camicia bianca e la moglie era vestita in rossa, entrambi con una mano sul pancione di lei per salutare così la loro futura figlia.

Dopo l’incidente James ha deciso di vestirsi allo stesso modo mentre la piccola Adalyn ha indossato un vestitino rosa in ricordo di Yesenia. Insieme hanno posato nella stessa posizione di quello scatto e nello stesso punto nel quale i due coniugi avevano realizzato il servizio fotografico dedicato alla maternità. Il grave incidente è avvenuto mentre la coppia era uscita per fare una semplice passeggiata: i medici hanno fatto tutto il possibile per salvare la figlia e con un cesareo d’urgenza ci sono riusciti mentre non hanno potuto fare nulla per salvare la madre: mercoledì Adalyn ha compiuto un anno.

Il commovente messaggio di James dedicato alla moglie defunta

Nel post Instagram in accompagnamento alla foto James ha scritto che, sebbene sia stato un viaggio difficile, sta cercando di essere il miglior padre per Adalyn: “Voglio rendere orgogliosa mia moglie. Adalyn, so che se tua mamma fosse qui sarebbe stata la persona più felice del mondo. Sarebbe stata così entusiasta di festeggiare il tuo compleanno; ecco perchè mi sto assicurando di soddisfare i suoi desideri e farle vivere il miglior compleanno. La tua mamma e il tuo papà ti amano”