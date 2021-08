L’incredibile sorpresa della regina Elisabetta agli alunni di una scuola elementare italiana

I bambini della scuola elementare ‘Ferrarin’ avevano scritto alla regina dopo la morte del Principe Filippo. La risposta della regina: “Vi mando i miei ringraziamenti”.

“We are sad for you!”, (“Siamo tristi per lei!”) è stato il messaggio rilasciato da alcuni bambini per la regina Elisabetta, dopo la morte del Principe Filippo ad aprile scorso. Il messaggio è stato accompagnato da alcuni disegni e da un ritratto della coppia reale.

Il messaggio e i disegni sono stati mandati a Buckingham Palace dagli allievi della 3B dell’istituto ‘Arturo Ferrarin’ di Induno Olona.

L’inattesa risposta da Londra della regina agli alunni è arrivata proprio in questi giorni. Queste le parole giunte da Buckingham Palace: “Vi mando i miei più sinceri ringraziamenti. Grazie per il sostegno”.

Alunni di una scuola elementare scrivono alla regina Elisabetta dopo la morte del Principe Filippo. La risposta della regina: “Vi mando i miei ringraziamenti”

Silvia Cannella, insegnante dell’istituto ‘Arturo Ferrarin’ di Induno Olona, in provincia di Varese, ha raccontato su Facebook la bella corrispondenza tra i suoi alunni e la Regina Elisabetta: “Oggi giornata speciale! La ‘ex’ 3°B della scuola primaria Ferrarin di Induno Olona ha ricevuto posta da Buckingham Palace!”.

L’idea della maestra è nata ad aprile scorso, subito dopo la morte del Principe Filippo. La maestra ha invitato i suoi allievi a scrivere una lettera alla regina per esprimerle sostegno dopo la perdita del marito.

La maestra ha aggiunto: “Mi ha sempre attirato come personaggio. Una regina evoca il mondo delle fiabe, ma in questa donna rappresenta una figura molto concreta”. Soddisfazione anche nel comune di Induno Olona. Queste le parole dell’assessore Cecilia Zaini: “I nostri ragazzi si porteranno appresso un ricordo indelebile”.