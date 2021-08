Internet veloce a casa e connessione 5G con Fastweb

Il settore della telefonia, sia quella fissa che quella mobile, è in continuo cambiamento. Sempre più spesso, infatti, si assiste all’entrata sul mercato di nuovi operatori, pronti a conquistare una fetta importante di clienti proponendo offerte allettanti. Tuttavia, anche gli operatori che ormai hanno una reputazione consolidata nel settore, riescono a proporre interessanti offerte, differenziandosi dagli altri competitor. È questo il caso di Fastweb, che da qualche anno è attivo anche nel settore della telefonia mobile, proponendo internet ultraveloce e consentendo ai suoi clienti di sfruttare la connessione 5g.

Internet Box

Si chiama NeXXt, ed è l’internet box proposto da Fastweb, che consente di connettersi in maniera semplice e veloce. Infatti, esso può essere controllato mediante app MyFastweb o addirittura con i comandi vocali, grazie all’integrazione di Alexa, l’assistente vocale sviluppato da Amazon. Inoltre, questo dispositivo è in grado di connettere qualsiasi punto della stanza, ed anche più dispositivi in contemporanea, in quanto raggiunge una velocità fino a 2,5 gigabit al secondo.

Pertanto, è un valido strumento per consentire a tutti di seguire le lezioni online, o lavorare in smartworking allo stesso momento, senza problemi relativi alla connessione poco stabile. Inoltre, è possibile creare dei profili differenti per ogni utente, ed è possibile potenziare una delle attività svolte in un determinato momento, dando un “boost” ad una delle persone connesse. Ciò può essere utile, ad esempio, quando si ha necessità di effettuare un download. Per saperne di più su questo dispositivo è possibile leggere questa recensione su Fastweb in cui sono presenti anche ulteriori informazioni sulle offerte Casa e Mobile.

Connessione 5g

La connessione 5g è la connessione mobile più veloce attualmente presente sul mercato. Si tratta di reti cosiddette “convergenti”, veloci quasi quanto quelle fisse. Infatti, per consentire a tutto il Paese di connettersi con il 5G, è in atto un processo che vede l’intensificazione delle infrastrutture, e quindi un numero maggiore di antenne, interamente collegate in fibra, distribuite sul territorio in maniera capillare. I download effettuati con connessione 5G raggiungono addirittura i 3 gigabit al secondo, ed il tempo di reazione per la navigazione oscilla intorno a qualche millisecondo.

Queste caratteristiche rendono la connessione 5G adatta anche al lavoro in ufficio, ma presto diventerà molto più importante. Infatti, sarà possibile, presto, ottenere delle vere e proprie smart city, connesse e sicure; oppure dei veicoli che si guidano automaticamente. Con Fastweb, è possibile sfruttare il 5G sul proprio smartphone gratuitamente, in quanto si attiva automaticamente utilizzando un dispositivo compatibile, nelle aree dove vi è copertura 5g.

Le offerte Fastweb

Per utilizzare internet veloce a casa, oppure la connessione 5G, Fastweb propone differenti offerte. NeXXt Mobile è l’offerta pensata per gli smartphone: ha un costo di 7,95 al mese, e comprende 90 GB senza limitazioni; chiamate illimitate senza scatto alla risposta, verso numeri fissi e mobili nazionali, e 100 sms. Inoltre, sono inclusi alcuni servizi come la segreteria telefonica e l’avviso di chiamata. Superando la soglia dei GB, è possibile bloccare il consumo oppure attivare dei gb aggiuntivi. In alternativa, è possibile attivare una sim solo dati, sottoscrivendo l’offerta NeXXt Mobile dati. Il costo è di 19,95 euro al mese, ed essa comprende 300 GB anche in 5G, senza limitazioni di velocità.

Invece, per usufruire delle offerte internet casa, è possibile sottoscrivere una delle offerte NeXXt casa. NeXXt casa light, al prezzo di 27,95 euro al mese, consente di utilizzare il Box NeXXt e connettersi grazie alla fibra con una connessione fino a 2,5 gigabit al secondo, mentre le chiamate sono a consumo (15 cent al minuto, senza scatto alla risposta). Pagando 30,95 euro, invece, all’offerta precedente sono aggiunte anche le chiamate a numeri fissi e mobili, e la possibilità di utilizzare l’amplificatore Wi-Fi Booster (piano tariffario NeXXt casa).