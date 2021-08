La leggenda di Mary Whiddon, la giovane sposa uccisa sulle gradinate della chiesa

Nella città di Chagford si narra da secoli la storia di Mary Whiddon, la sposa bambina che è morta pochi minuti dopo il matrimonio.

Ogni città e ogni zona del mondo ha le sue tradizioni e le sue leggende locali. Il piccolo paesino di Chagford, un centro abitato di sole 1.400 anime, è noto in tutta l’Inghilterra per via della leggenda di Mary Whiddon, la sposa morta poco dopo aver detto il fatidico sì. Il ricordo di questa vicenda drammatica è conservato nella chiesa di San Michele Arcangelo sita proprio nel paesino del Devon, dove si trova ancora oggi la tomba dedicata alla ragazza.

La storia è ritenuta da tutti gli abitanti realmente accaduta, ma è un episodio avvenuto l’11 ottobre del 1641 e i dettagli della vicenda, così come i nomi di coloro coinvolti sono scomparsi con il passare del tempo, dunque il racconto ha assunto negli anni i contorni di una vera e propria leggenda. Tuttavia ancora oggi ci sono persone che si recano sulla tomba di Mary e che visitano la chiesa proprio perché teatro di ciò che di terribile è avvenuto quel giorno.

C’è anche chi, per superstizione, ritiene che sposarsi in quel luogo possa portale male per via della maledizione che da quel giorno si è abbattuta sulle spose. Qualche anno fa una donna ha dichiarato di aver visto il fantasma di una sposa che vagava per la chiesa. Ovviamente in molti ritengono che sia l’anima di Mary che tutt’ora vaga in quel posto in cerca di chi l’ha uccisa.

Leggi anche ->Incinta all’ottavo mese muore travolta da un’ubriaca: il marito replica la foto di maternità con la figlia salvata

La leggenda di Mary Whiddon, la sposa uccisa sui gradini della chiesa

Secondo quanto si dice, Mary quel giorno si era appena sposata e tutti gli invitati aspettavano l’arrivo degli sposi all’esterno della chiesa. Un ovazione ha accolto i due giovani nel giardino, ma appena la sposa ha messo un piede sui gradini un botto ha squarciato la gioia del momento e lei si è accasciata a terra. Lo sposo, terrorizzato, ha cercato di capire cosa le fosse successo ed ha visto che dal busto le usciva del sangue. In lacrime l’ha abbracciata e l’ha vista morire tra le sue braccia.

Come detto non si sa nulla del marito o delle circostanze che hanno preceduto il matrimonio. Si ritiene però che il fatto che avesse un solo cognome possa significare che lo sposo fosse un suo cugino. C’è poi un dettaglio contenuto nella poesia a lei dedicata e incisa nella lapide che di recente ha fatto pensare che si trattasse di una ragazza molto giovane. Il verso in questione è:

“Behold a matron yet maid”.

Che inizialmente era stato tradotto come “Risiede una sposa ancora vergine”, ma negli ultimi tempi si è discusso sul significato del termine “maid”, la cui interpretazione più comune è quella di “Giovane”. Possibile, dunque, che la sposa morta sui gradini della chiesa fosse una ragazza ancora molto giovane.