“Una donna mi ha dato fuoco in casa mia”. Papà di 2 bimbe muore a 33 anni per le gravissime ferite

Una donna è ricercata dalla polizia per aver dato fuoco ad una coppia nella loro casa: l’uomo è morto per le gravi ferite riportate. Ignoti al momento i motivi del gesto

Un uomo di 33 anni è morto pochi giorni dopo aver detto alla polizia che una donna gli ha dato fuoco in un’abitazione nella zona di Kingwood. La donna accusata di aver appiccato il rogo è fuggita ed è attualmente ricercata e il dipartimento di polizia ha lanciato un appello rivolto alla popolazione chiedendo aiuto nella sua individuazione per poterla assicurare alla giustizia. Le vittime dell’attacco, Devin Gragam e Karissa Lindros, di 26 anni, sono state ricoverate in ospedale lo scorso 6 agosto dopo essere fuggite da una casa in fiamme: l’incidente è avvenuto poco dopo le 22 della sera prima nel blocco 2000 di Aspen Glade Drive, vicino a Hidden Pines Drive, nel quartiere di Woodland Hills Village, Stati Uniti.

“Tutto quello a cui riesco a pensare è quella casa in fiamme e quel ragazzo che urla – ha detto Jeff Wilson, un vicino di casa che per primo ha chiamato il 911 dopo aver visto l’incendio – è stato davvero brutto”. Wilson ha detto che a distanza di giorni sta ancora cercando di affrontare l’ansia e la paura legate a quanto ha visto quella notte. “Era bruciato gravemente. Il ragazzo non aveva vestiti addosso e la pelle veniva via. Urlava a squarciagola perchè ferito gravemente”. Graham è riuscito a dire alla polizia che una donna era entrata in casa versandogli addosso una sostanza sconosciuta prima di dargli fuoco.

L’annuncio della madre: “Mio figlio è morto per le gravi ferite”

Lunedì, la madre di Lindros ha detto che Graham è morto a causa delle gravi ferite, mentre Lindros rimane ricoverata in ospedale e lotta per la sua vita con “ferite incredibili”. Ha anche sottolineato che la loro famiglia sta chiedendo alle persone con informazioni di farsi avanti. “Non se lo meritavano. Hanno due figlie piccole che ora sono rimaste senza padre”. I testimoni hanno riferito di aver visto una berlina bianca a quattro porte lasciare la zona dopo l’incidente, secondo la polizia. I testimoni hanno aggiunto che il sospettato è una donna bianca tra i 25 ei 30 anni. Il caso rimane sotto inchiesta. Chiunque abbia informazioni sull’incendio o sul sospetto è invitato a chiamare la Divisione HPD Major Assaults & Family Violence al 713-308-8800 o Crime Stoppers al 713-222-TIPS.