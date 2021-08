Fedeli sconvolti: pastore muore di Covid pochi giorni dopo aver chiuso la chiesa per il virus

Un pastore è deceduto e la moglie è ricoverata dopo che entrambi sono risultati positivi al Coronavirus. Contagiati anche diversi fedeli

Un pastore di Hitchcock, cittadina texana, è morto di COVID-19 pochi giorni dopo aver chiuso la sua chiesa come misura precauzionale. La conferma del decesso è stata data il 3 agosto con un post su Facebook pubblicato dall’UPCI del South Texas District ed in esso si legge che Darrell Boone, pastore della Life Point Church, è deceduto dopo essere risultato positivo al virus. Nella stessa giornata Boone aveva annunciato, sulla pagina Facebook della sua chiesa, la chiusura della struttura religiosa “fino a quando non avremo eliminato tutti i sintomi del Covid”, facendo dunque riferimento alla sua situazione ma anche a quella di alcuni fedeli, come lui contagiati. Il pastore ha sottolineato che anche la moglie ha contratto il virus.

LEGGI ANCHE =>> Vaccinatevi. Pensate a noi. Donna vaccinata ma con malattia autoimmune è al terzo ricovero causa Covid

Il pastore aveva chiuso la chiesa dopo il focolaio di Covid

La coordinatrice della preghiera del South Texas District, Deborah Smith, ha affermato che la moglie di Boone, Lazetta, è attualmente ricoverata in ospedale con il virus e, in un altro post, ha scritto: “Per favore pregate per una pronta guarigione del suo corpo”. Nella sola contea di Galveston, da inizio pandemia, sono stati registrati 469 decessi a causa del virus con oltre 40mila casi confermati di Covid. Questo è il messaggio pubblicato dal pastore pochi giorni prima di morire: “Ho deciso di chiudere la chiesa fino a che non avremo sgomberato qualsiasi sintomo di COVID-19. Io e mia moglie lo abbiamo contratto oltre che pochi altri. Ti prego di custodirci entrambi nelle tue preghiere e che Dio ci conceda un recupero completo”.