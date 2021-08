Panettiere pestato a sangue e lasciato morente a terra: ricoverato d’urgenza, deve essere operato

Dramma nel Torinese dove, per ragioni ancora da chiarire, un 48enne è stato riempito di botte da una o più persone lungo una strada statale

Lo hanno riempito di calci e pugni lasciandolo sanguinante a terra, ferito gravemente. Così è stato trovato dai soccorritori un 48enne, panettiere di professione e residente nel comune di Avigliana, nel Torinese, a seguito di una violentissima aggressione avvenuta lungo la statale 25 del Moncenisio, nel tratto a mezza via tra Avigliana e Sant’Ambrogio di Torino. I primi ad arrivare sul luogo sono stati i colleghi del 48enne e con loro anche un’ambulanza per trasportare urgentemente l’uomo in ospedale dove le sue condizioni sono parse fin da subito gravi. Ricoverato nell’ospedale di Torino, il panettiere dovrà subire un’operazione. I medici hanno riscontrato ferite su gran parte del corpo, lesioni serie ed un’emorragia cerebrale. A seguito dell’aggressione avrebbe anche perso conoscenza.

LEGGI ANCHE =>> Aggressioni a due donne: il Ct del Galles Ryan Giggs fatto fuori dalla nazionale

Le cause dell’aggressione restano ignote

Come riportato dai media locali la violenza si è consumata sul piazzale del paninaro, e sul posto è rimasta, danneggiata e macchiata di sangue, la moto che il 48enne usava per spostarsi. Ignote al momento le ragioni di un’aggressione tanto violenta e che poteva costare la vita dell’uomo. Tutto potrebbe essere nato per motivi futili oppure potrebbe essere maturata nel tempo: sarà compito dei carabinieri stabilirlo ascoltando eventuali testimoni, visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e ricostruendo la dinamica dell’aggressione.