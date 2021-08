Sette persone colpite da un fulmine in spiaggia, è il panico: morto un ragazzino di 13 anni

Un 13enne morto e sei feriti tra 5 e 44 anni. È il bilancio della tragedia avvenuta su una spiaggia statunitense a causa della caduta di un fulmine a terra

Attimi di panico su una spiaggia statunitense, dove diverse persone sono collassate a terra in seguito alla caduta di un fulmine. Secondo la polizia di New York un ragazzino di soli 13 anni sarebbe morto e altre sei persone sono rimaste seriamente ferite e si trovano ricoverate in ospedale in seguito all’episodio avvenuto inaspettatamente a Ochard beach. La vittima è stata identificata: si tratta di Carlos Ramos (a sinistra nella foto di famiglia) e viveva sulla 168th street nel Bronx. Gli altri bagnanti colpiti sono stati portati d’urgenza al Jaboci Medical Center dopo che i soccorritori sono intervenuti, rispondendo ad una richiesta di aiuto, sulla spiaggia di Pelham Bay Park intorno alle 17.20 di giovedì. Nelle ore successive la polizia ha ufficializzato il bilancio parlando di sette persone colpite dal fulmine (precedenti rapporti indicavano sei persone colpite).

Anche ragazzini e un bambino tra le persone colpite dal fulmine

Si tratta, oltre al 13enne deceduto, di un 41enne, di una donna di 33 anni e di quattro giovanissimi: un 14enne, due ragazzine di 13 e 12 anni e infine un bambino di 5 anni, tutti ricoverati in condizioni stabili. Le immagini radar interattive hanno mostrato la presenza di una cella temporalesca proprio sopra il Bronx in quel momento: la tempesta sarebbe arrivata rapidamente e chi si trovava in spiaggia non avrebbe fatto in tempo ad allontanarsi. I bagnini hanno rapidamente chiesto a tutti di uscire dall’acqua ed il personale ha rivolto ai bagnanti annunci attraverso l’impianto di diffusione sonora ordinando loro di liberare la spiaggia. Ma le vittime, che erano sedute insieme, non sono riuscite a fuggire in tempo. Il dipartimento dei parchi ha rilasciato una dichiarazione dicendo: “I nostri cuori sono con le vittime di questo tragico incidente”.