Testa umana trovata nel congelatore di una casa: il resto del corpo era steso sul letto

Un uomo della Pennsylvania è accusato di omicidio dopo che una testa umana è stata trovata in un congelatore a casa della sua famiglia e un corpo smembrato è stato rinvenuto in un letto. Donald Meshey Jr., 32 anni, è accusato di manomissione o fabbricazione di prove fisiche e abuso di cadavere: la polizia di Lancaster ha fatto irruzione nella sua casa intorno alle 8:50 di mercoledì in risposta alla telefonata di una donna. Riferendo che Meshey le aveva detto che nel congelatore di casa c’era una testa mentre il resto del corpo era in un letto. La donna ha anche detto alla polizia che “credeva” di aver visto la testa nel congelatore mentre si trovava all’interno della residenza.

Le ragioni del folle gesto non sono chiare

Quando gli agenti hanno parlato con Meshey, li ha portati in cucina e ha rimosso quella che sembrava una testa umana dal congelatore. L’ufficio del coroner della contea di Lancaster ha successivamente confermato che la testa era umana, ha detto la polizia. Meshey in seguito ha detto ai detective di aver pugnalato una persona nella camera da letto di suo padre più volte e poi di aver smembrato il corpo, che ha chiamato “bambola da cadavere”. La polizia non ha fornito ulteriori informazioni su cosa significassero queste inquietanti parole nè sulle motivazioni del folle gesto. È molto probabile che sia stato sempre il 32enne a spostare la testa della vittima nel congelatore. I funzionari non hanno ancora confermato l’identità della vittima, dicendo solo che si trattava di un maschio e che era prevista l’autopsia. Inoltre, non è chiaro quante persone vivessero nella casa o se qualcun altro fosse presente quando è avvenuto l’attacco. La vicenda è, al momento, avvolta nel mistero.