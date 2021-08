Il Covid uccide anche i giovanissimi: un intero stato piange la morte di un 16enne

La variante Delta sta colpendo sempre più spesso anche giovani e giovanissimi: in Carolina del Sud nelle ultime ore è deceduto un ragazzino di soli 16 anni per complicazioni legate al Covid

Che il Covid provochi la morte solo di persone anziane o già debilitate è, ormai, un’affermazione smontata dai fatti. Se con la ‘versione’ originale del virus, anche a causa della non presenza dei vaccini, a farne le spese erano certamente persone già avanti con gli anni o affette da patologie, la diffusione delle varianti ed in particolare della Delta ha rimescolato le carte in tavola. Ne sanno qualcosa a Lancaster, paese di poco più di 9000 abitanti nello stato americano della Carolina del Sud, dove nelle ultime ore un 16enne è morto per Covid. Secondo il vice coroner Jennifer Collins l’adolescente è morto il 12 agosto a causa del virus. Non è chiaro se l’adolescente sia stato vaccinato o meno e, a causa della sua età, lo stato non rilascerà il nome. Dall’inizio della pandemia, ci sono stati più di 535.000 casi confermati nello stato e gli operatori sanitari hanno notato un recente aumento dei casi tra bambini e adolescenti.

LEGGI ANCHE =>> Si presenta in aeroporto nonostante la positività al Covid: beccato per caso da un’altra passeggera

Una dichiarazione sulla morte del giovane studente è stata rilasciata nelle ore successive dai funzionari del distretto scolastico della contea di Lancaster: “Siamo rattristati di apprendere della scomparsa di uno studente di 16 anni della Andrew Jakcosn High a causa delle complicazioni del Covid. I consulenti sono a disposizione del personale e saranno a disposizione degli studenti anche il primo giorno di scuola, lunedì 16 agosto, e durante la settimana. Il distretto continua a seguire le indicazioni del CDC e dell’SC DHEC. È priorità del distretto proteggero gli studenti. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la famiglia del ragazzo”, si legge nella nota diffusa.

In Carolina del Sud superati i 10mila morti per Covid

La notizia è arrivata pochi giorni dopo che la Carolina del Sud ha raggiunto quota 10.000 per quanto riguarda il bilancio dei decessi correlati al Covid. In merito a questo triste traguardo il direttore del Dipartimento della salute e del controllo ambientale della Carolina del Sud, il dottor Edward Simmer, ha dichiarato: “A tutte le famiglie voglio dire che la mia più profonda solidarietà è con voi. So di parlare anche a nome delle migliaia di dipendenti DHEC che operano in tutto il nostro grande stato senza sosta per evitare a prevenire la perdita di altre vite”.