Mamma e figlio di 3 anni travolti da un pirata della strada: Rebecca non ce l’ha fatta, il piccolo è gravissimo

Ha lottato per alcuni giorni ma è morta per le gravi ferite una mamma 37enne investita da uno sconosciuto poi fuggito. Il bimbo è stato portato in ospedale in moto da un buon samaritano

Non ce l’ha fatta la donna travolta, insieme al figlioletto di 3 anni, da un pirata della strada durante il fine settimana. La 37enne Rebecca Malavi si trovava nella zona dell’isolato 100 di West Luzerne Street, a Filadelfia, quando un veicolo guidato da uno sconosciuto ha investito lei ed il piccolo Armani, facendoli volare a terra. Un impatto violentissimo in seguito al quale la donna ha riportato ferite estremamente gravi ed è stata trasportata d’urgenza al Temple University Hospital per il ricovero immediato. Anche il bambino è stato portato nel medesimo ospedale da un passante che si è fermato in moto per soccorrerlo e ad oggi rimane in condizioni critiche. Nei giorni successivi all’incidente la famiglia e la polizia di Filadelfia hanno rivolto un appello a chiunque avesse informazioni a farsi avanti per aiutare a ricostruire la dinamica dell’incidente e, soprattutto, a identificare e arrestare il pirata della strada.

LEGGI ANCHE =>> Si schianta contro una moto, poi fugge: morto un 28enne, caccia al pirata della strada

L’appello della nonna del bambino ai testimoni

“Spero solo che qualcuno faccia la cosa giusta”, ha affermato il capitano Mark Overwise. “Non abbiamo molte informazioni sull’incidente e sull’autore del sinistro. Ma la famiglia sta cercando risposte e, francamente, anche il dipartimento di polizia della città vuole la verità”. La famiglia ha confermato che il bambino è stato soccorso da un buon samaritano che lo ha portato di corsa in ospedale sulla sua moto e sperano che anche quest’uomo possa aiutare a far luce sull’accaduto. “Alla persona che ha preso in braccio mio nipote e l’ha portato in ospedale, chiedo di farsi avanti – ha detto Lorraine, la nonna del bimbo – Perché, so che forse potresti aver visto qualcosa che le altre persone non hanno visto. Vogliamo ringraziarti per averlo preso e portato in salvo”.