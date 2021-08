Multa se si va troppo lenti sulla corsia autostradale di sinistra: la nuova legge sta facendo discutere

In Carolina del Nord da oggi gli automobilisti dovranno utilizzare la corsia di sinistra esclusivamente per il sorpasso. In caso contrario rischieranno una multa di 25 dollari

Utilizzare la corsia più a sinistra dell’autostrada solo per il sorpasso. È in sostanza il contenuto della nuova legge entrata in vigore dalla giornata del 15 agosto in Carolina del Sud, Stati Uniti, con un preciso obiettivo. Spronare gli automobilisti a non rallentare il traffico utilizzando a velocità ridotte la corsia più a sinistra. Che, in base a quanto stabilito, andrà utilizzata esclusivamente in caso di sorpasso. Ci sarà un margine di tolleranza: le forze dell’ordine infatti non emetteranno alcuna sanzione fino a metà novembre e gli automobilisti verranno semplicemente avvisati della nuova regola con apposita cartellonistica fissa o mobile.

La nuova legge è stata approvata in primavera

Ma successivamente chi verrà fermato dagli agenti riceverà una multa di 25 dollari (pur non perdendo punti sulla patente di guida). L’Assemblea Generale ha approvato la nuova legge durante la scorsa primavera: i suoi sostenitori si sono a lungo lamentati del traffico che si crea per via delle velocità ridotte tenute troppo spesso da chi viaggia sulla corsia di sinistra, congestionando il flusso dei veicoli. In ogni caso la legge prevede anche una serie di eccezioni all’utilizzo della corsia, in particolare nel caso di code o congesione autostradale o rallentamenti vari provocati da maltempo, incidenti o lavori stradali.