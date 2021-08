Vice sceriffo 37enne muore a causa del Covid: lascia una figlia di soli 6 anni

I colleghi e la comunità sono sconvolti per la morte di Bobby, vice sceriffo 37enne molto amato e stimato. Aveva una bimba, ora rimasta senza il suo papà

Si chiamava Bobby Daffin, aveva 37 anni, e nella comunità di Lucedale, nel Mississippi, lo conoscevano tutti poichè operava come vice sceriffo. Fino a quando è stato contagiato dal Covid, sviluppando i primi sintomi che rapidamente sono progrediti portandolo al ricovero in ospedale in condizioni critiche. George Keith Havard, sceriffo della contea di George, ha confermato che il suo vice ha combattuto contro il virus nel corso delle ultime settimane ed è poi spirato lo scorso giovedì nel tardo pomeriggio. Pur essendo il capoluogo della contea, Lucedale è una cittadina di poco più di 3000 residenti, pertanto la notizia della morte di un agente ha rapidamente fatto il giro del paese, tanto più perchè Bobby aveva una figlia di 6 anni, rimasta sola.

LEGGI ANCHE =>> Coronavirus, va a fare la spesa vestito da pecora per ironizzare sulla pandemia: 400 euro di multa; VIDEO

Le parole di cordoglio dello sceriffo

I colleghi hanno ricordato che il vice ha servito la comunità del Mississippi meridionale come ufficiale delle forze dell’ordine per 14 anni e di recente era stato assegnato alla task force sui narcotici della contea. Havard ha sottolineato che il 37enne “era eccezionale nel suo lavoro ed un padre meraviglioso per la sua bambina. Mancherà molto all’ufficio dello sceriffo della contea di George e a tutta la famiglia delle forze dell’ordine. Ci stringiamo alla sua famiglia, vicini a loro in questa terribile perdita”.