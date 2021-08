Bimbo di 3 anni sta male all’improvviso durante le vacanze e muore: forse colpito da un raro virus

L’autopsia dovrà far luce sulle cause della morte di un bimbo che tra poche settimane avrebbe dovuto iniziare la scuola materna, morto poche ore dopo aver accusato un malore durante le vacanze in Trentino

Un bimbo di soli 3 anni è morto improvvisamente e per ragioni del tutto inaspettate. Il dramma ha sconvolto tutti nel comune piemontese di Domodossola, dove il piccolo Alessio P. viveva con i suoi genitori: ma la tragedia è avvenuta durante le vacanze in Trentino Alto Adige. È qui che, come riportato da Torino Today, Alessio ha iniziato all’improvviso a sentirsi male e le sue condizioni sono drasticamente peggiorate, tanto da spingere la famiglia a chiamare subito i soccorsi. Il bimbo è stato dunque portato d’urgenza nel più vicino ospedale per poi essere trasferito in un nosocomio di Milano dove è venuto a mancare. Il decesso è avvenuto nella mattinata di venerdì 13 dicembre, lasciando i genitori increduli e sopraffatti dal dolore: ancora poche settimane e avrebbe iniziato a frequentare la scuola materna.

Le possibili cause del decesso

La famiglia, il bimbo aveva anche una sorellina, viveva nella frazione di Calice ed era molto conosciuta dato che il papà è un volontario del Soccorso alpino della stazione di Bognanco oltre ad avere uno studio per la riabilitazione a Domodossola mentre la mamma è originaria di Cannobio. Secondo i medici il bambino potrebbe essere stato colpito da un virus molto raro mentre si trovava in vacanza ma per averne la certezza dovrà essere effettuata un’autopsia. Condoglianze e vicinanza sono stati espressi ai genitori e ai parenti del piccolo dal sindaco Gianmaria Minazzi e da centinaia di residenti, per una perdita drammatica e terribile da sopportare.