Punto da un ragno sviluppa una reazione rara: medici costretti ad amputare parte delle dita

Un 19enne in vacanza ad Ibiza ha detto di aver sentito una lieve puntura alla mano; il giorno seguente ha iniziato ad accusare un dolore lancinante e le dita sono diventate viola. Tutto a causa di un ragno

Ha sentito solo una lieve puntura ma il giorno seguente la sua mano è diventata quasi interamente viola e ha iniziato ad avvertire un dolore tremendo. Un ragazzo si trovava in vacanza ad Ibiza, intento a guardare il tramonto con gli amici quando un ragno lo ha punto e ha sviluppato una reazione talmente grave da spingere i medici ad optare per l’intervento chirurgico con, nella fattispecie, la rimozione di una parte di tre dita. Il 19enne non si è reso conto che un ragno lo aveva morso: sono stati i medici ad ipotizzarlo dopo aver visitato la sua mano spiegandogli che stava subendo una reazione molto rara.

“Sono andato lì a vivere per tre mesi durante l’estate e verso la fine del primo mese ero sugli scogli a guardare il tramonto dal Café Mambo, che è un posto molto popolare“, ha raccontato il giovane del Galles, spiegando di aver sentito “una piccola puntura sulla mano e non ci ho pensato. Sono rimasto fuori con i miei amici, ho bevuto un paio di drink e poi sono tornato nel mio appartamento per andare a dormire e la mia mano era un po’ strana, mi sembrava di essermi rotto un dito. Sono andato a dormire pensando che mi sarei svegliato la mattina e sarebbe andato tutto bene e poi mi sono svegliato verso le 5 del mattino e mi sembrava che la mia mano fosse in fiamme. Era tutto gonfio ed era davvero spaventoso. Sono andato in una clinica medica”.

I medici lo hanno dovuto operare d’urgenza

Inizialmente il ragazzo è stato dimesso ma nelle ore successive la situazione è precipitata e quando la mano è diventata viola il 19enne è tornato di corsa in ospedale: “È stato allora che ho iniziato a farmi prendere dal panico. Sono tornato alla clinica e stavano chiudendo e poiché stava peggiorando mi hanno detto di andare all’ospedale principale – Hospital Can Misses”. Il ragazzo ha ascoltato il loro consiglio: “Appena hanno visto la mia mano mi hanno messo subito su una flebo endovenosa. Hanno fatto un test con un tampone e hanno guardato le incisioni e sono giunti alla conclusione che si trattava di un morso di un ragno. Mi hanno chiesto di assumere una miscela di antibiotici e fluidificanti del sangue. Anche il mio braccio si è gonfiato, quindi hanno pensato che stesse passando al braccio, ma fortunatamente è rimasto solo sulla mano.”