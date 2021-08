Turista precipita dal sesto piano di un albergo di Ostuni e muore: indagini avviate, è mistero

Un 55enne tedesco è morto per l’impatto al suolo dopo un volo dal sesto piano di un hotel. In camera con lui c’era probabilmente una seconda persona: si seguono tutte le piste

Un volo nel vuoto di sei piani non ha lasciato scampo ad un turista. È accaduto nelle scorse ore ad Ostuni, in Puglia, come confermato dalla Questura di Brindisi all’Ansa pur non aggiungendo ulteriori dettagli in merito e precisando che sul drammatico episodio sono in corso approfondite indagini. Ciò che è certo è che la vittima era un uomo, proveniente dalla Germania e di 55 anni. Gli agenti del commissariato di polizia di Ostuni hanno raggiunto il luogo della tragedia insieme a quelli della Squadra Mobile di Brindisi e ai vigili del fuoco, oltre ad un’ambulanza con i soccorritori del 118 per trasportare in ospedale il corpo dell’uomo, deceduto a seguito del violento impatto a terra. È molto probabile che venga effettuata un’autopsia per cercare di chiarire anzitutto l’esatta causa del decesso, se si sia trattato o meno di omicidio e se la vittima fosse o meno sotto effetto di alcolici o sostanze stupefacenti. Si cerca inoltre di chiarire, dal momento che il 55enne è precipitato dal sesto piano di un albergo, se si trovasse in camera da solo o con un’altra persona che, in tal caso, dovrà essere identificata, rintracciata ed interrogata.

Agenti del commissariato e della squadra mobile sul posto insieme al pm

La struttura si trova sui colli ostunesi e la tragedia è avvenuta intorno alle 23 del giorno di Ferragosto: giunti sul posto i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Tra le forze dell’ordine che hanno raggiunto la zona per i rilievi vi sono Andrea Toraldo, dirigente del commissariato di Ostuni, insieme a Rita Sverdigliozzi, dirigente della squadra mobile e al pm di turno Francesco Carluccio della Procura di Brindisi.