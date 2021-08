Maiali che odiano gli uomini: suino gigante divora il padrone, ignote le cause

Un allevatore è stato divorato da uno dei suoi maiali giganti: la polizia investiga sulle cause del drammatico incidente.

A differenza dei cinghiali, notoriamente aggressivi soprattutto se si sconfina nel loro territorio o se proteggono una cucciolata, i maiali vengono generalmente visti come degli animali innocui. Tuttavia è risaputo che queste voraci bestie siano capaci di mangiare qualsiasi cosa gli capiti a tiro, compreso il corpo di un uomo per intero. I casi di bambini o adulti mangiati da maiali sono generalmente rari, ma di tanto in tanto notizie di questo tipo sono purtroppo venute a galla.

L’ultima in ordine di tempo si è verificata in un allevamento di maiali britannico ed è stata riportata dai principali tabloid, compreso il ‘Daily Star’. Secondo quanto emerge dalla cronaca locale, ieri l’allevatore, un uomo di 69 anni di nome Terry Vance Garner, si è recato come ogni sera nella stalla per dare da mangiare ai suoi maiali. Tuttavia, a differenza delle altre sere, non ha mai fatto ritorno a casa. Il ritardo ha fatto insospettire uno dei figli che è andato a controllare che tutto fosse apposto e si è trovato davanti ad una scena da film horror.

Trova il padre divorato da uno dei suoi maiali: la polizia investiga sul caso

L’uomo ha capito subito cosa era successo perché all’interno del recinto del maiale c’erano i brandelli dei vestiti di suo padre. Quando si è avvicinato all’animale, questo ha anche notato che per terra c’erano resti di carne parzialmente divorati. A quel punto il figlio si è visto costretto ad avvisare la polizia dell’accaduto per denunciare la morte del padre.

Interrogata dalla stampa locale sulla vicenda, la polizia ha fatto sapere: “In base alle informazioni in nostro possesso si è trattato di un terribile incidente, ma è così dannatamente strano che dobbiamo tenerci aperti ad ogni possibilità”. Allo stato attuale delle cose non è infatti possibile sapere se l’uomo è stato colpito da un malanno né se fosse vivo quando è stato divorato. Non è possibile nemmeno escludere che il maiale lo abbia attaccato.

Quest’ultima ipotesi è quella suggerita dai membri della famiglia in lutto. Questi infatti hanno riferito che non era la prima volta che il padre inciampava dentro il recinto e veniva aggredito dai maiali. Inoltre proprio il maiale che lo ha divorato potrebbe a loro avviso avere un motivo per l’aggressione: “Ci ha detto che era andato ad ucciderlo, ma quando è tornato e gli ho chiesto se l’aveva fatto mi ha risposto che aveva cambiato idea. Era un uomo di buon cuore e quegli animali erano la sua vita”.