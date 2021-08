Maresciallo fuori servizio litiga per un mozzicone gettato in spiaggia: morto per un malore fatale

Al culmine di un litigio in spiaggia con un bagnante, un agente 56enne in vacanza è collassato a terra a causa di un malore rivelatosi fatale. La vittima è il maresciallo Antonio Carbone

Si trovava fuori servizio per trascorrere qualche giorno di vacanza nella sua Calabria ma quando ha notato un uomo buttare un mozzicone di sigaretta in mare si è arrabbiato e lo ha raggiunto per riprenderlo. Con un epilogo drammatico: Antonio Carbone, nato in provincia di Cosenza ed in servizio come maresciallo dei Carabinieri a Ciriè in provincia di Torino è deceduto sulla spiaggia, colpito da un malore improvviso e fatale. Poco prima l’agente aveva raggiunto l’uomo per chiedergli, con tono gentile ma deciso, di raccogliere subito la cicca di sigaretta. Ma ben presto la voce ha iniziato ad alzarsi e ne è nata una lite al termine della quale, forse complice anche il gran caldo, Carbone si è accasciato a terra colpito da un malore. Secondo quanto ricostruito Carbone stava trascorrendo una giornata di relax sulla spiaggia di Paola quando è scaturita la lite ed il successivo malore. I primi a soccorrerlo sono stati i bagnini seguiti dal personale del 118 ma ogni tentativo si è rivelato vano.

Lo straziante messaggio del fratello sui social

Il fratello della vittima ha deciso di raccontare l’accaduto sui social postando un messaggio molto dettagliato: “Ieri 16 agosto 2021 è morto un uomo, è morto un calabrese – ha scritto – è morto un maresciallo dei carabinieri di 56 anni. Nell’esercizio delle ‘sue funzioni’, se così si può dire. Naturalizzato piemontese, in vacanza da appena un giorno, voleva solo difendere il mare di Paola dalla ignoranza violenta e barbara di un clan di bagnanti calabresi che invece lo stava distruggendo. Un gesto da poco, un gesto banale, chiedere con gentilezza di non buttare rifiuti in mare. Ma l’ignoranza violenta e la protervia minacciosa hanno avuto la meglio. Alla fine di un violentissimo assalto verbale da parte del clan, a cui lui non ha potuto opporre alcuna resistenza, il suo cuore non ha retto. Soccorso immediatamente da altri turisti, quando sono arrivato ho potuto solo assistere alla incredulità e allo sconforto di chi c’era. Morto sulla spiaggia”. Un’inchiesta è stata aperta dalla Procura che ha anche disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.