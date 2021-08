Tra una atrocità e l’altra, i talebani si rilassano al Luna Park – VIDEO

Sono immagini che potrebbero far sorridere, se la situazione non fosse davvero drammatica.

Sono le immagini che provengono dall’Afghanistan in balia dei talebani e che vedono proprio i talebani concedersi un momento di relax (a Herat, per la precisione).

Tra autoscontro e giostre, i talebani sembrano divertirsi particolarmente.

Immagini che potrebbero far pensare ad un cambiamento nell’approccio alla realtà da parte del gruppo ma che in realtà non devono portarci a simpatizzare con loro.

Circolano frattanto sul web video ben più cruenti (che noi non riporteremo) di esecuzioni sommarie ai danni di donne, in barba alle parole d’apertura della classe dirigente, che parlava addirittura di possibilità di accesso al governo del Paese.