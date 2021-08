Un caso dopo 6 mesi senza contagi: scatta il lockdown immediato in tutta la Nuova Zelanda

Misura drastica per la Nuova Zelanda, dopo il singolo contagio riscontrato ad Auckland: imposto un lockdown totale a partire dalla mezzanotte del 18 agosto

Un’intera nazione in lockdown a causa del Coronavirus. Torna l’incubo delle chiusure totali in Nuova Zelanda, uno dei Paesi più sicuri al mondo per quanto riguarda la diffusione del Covid, tanto che da mesi non si registravano casi. Ma nelle ultime ore è stato riscontrato un contagio e, proprio per evitare il rapido diffondersi del virus e della malattia, il governo ha optato per un’immediata e drastica misura. Si comincia dalla mezzanotte di mercoledì 18 agosto quando un lockdown di tre giorni entrerà in vigore in seguito al contagio individuato nella città di Auckland, la più popolosa del Paese. A differenza del resto dello stato, in questa città e nella vicina penisola di Coromandel il lockdown avrà una durata di un’intera settimana.

Il primo ministro: “Il motivo del lockdown totale”

L’annuncio è arrivato dalla prima ministra Jacinta Arden, la quale ha sottolineato che al momento non è chiaro se il contagio riscontrato riguardi o meno la variante Delta del Coronavirus dal momento che non è stato ancora specificato dalle autorità sanitarie. Ma dal momento che i rischi di una incontrollata diffusione dei contagi sono concreti, occorre intervenire molto rapidamente. Verranno dunque chiuse tutte le attività non essenziali e ne risentirà anche la campagna vaccinale, che sarà sospesa per 48 ore. In questo modo il governo potrà intervenire riorganizzandola in ambienti sicuri per poterla poi riavviare.