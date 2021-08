Domatrice di coccodrilli attaccata davanti ai bimbi durante un party di compleanno: il video è virale

Attimi di puro terrore durante una festa di compleanno con diversi bambini: un alligatore ha afferrato la mano della domatrice durante un’esibizione. Salvata da un uomo

Avevano dediso di regalare al proprio figlio e ai suoi amichetti una festa di compleanno indimenticabile in un centro rettili dello Utah ma la situazione è improvvisamente sfuggita di mano e si sono ritrovati nel bel mezzo di un incubo. Mentre il gruppo di bimbi sta assistendo ad una sorta di dimostrazione da parte di un’addestratrice/domatrice e di un coccodrillo, l’alligatore l’ha agguantata alla mano con le sue enormi fauci, iniziando poi a rotolare su sè stesso e facendola finire in acqua, in una presa dalla quale da sola non sarebbe riuscita a liberarsi. Fortunatamente un buon samaritano ha evitato che la situazione degenerasse finendo in tragedia. Tutto è accaduto poco dopo che la donna aveva illustrato ai bambini le caratteristiche dell’alligatore: a quel punto ha aperto la gabbia così da potergli dare da mangiare ma il rettile a quel punto ha afferrato la domatrice. La donna, esperta, anzichè tirare il braccio ha accompagnato il movimento del coccodrillo finendo quindi in acqua e facendo un giro della morte, il tutto mentre i genitori tappavano gli occhi dei bambini allontanandoli rapidamente da lì.

Un 48enne si è tuffato in piscina per salvare la donna

È stato a quel punto che Donnie Wiseman, un uomo di 48 anni che faceva parte della comitiva dei visitatori, si è letteralmente gettato in acqua senza pensarci due volte salendo a cavalcioni sul dorso dell’alligatore, cercando in tal modo di aiutare la donna. Così hanno trascorso oltre un minuti, in attesa che il rettile aprisse la bocca quel tanto che bastava per poter liberare la mano. Una stretta mortale dalla quale fortunatamente la domatrice è riuscita a sfuggire, mentre il 48enne è rimasto ancora per diversi secondi sull’alligatore fino a quando lo ha lasciato gettandosi fuori dalla piscina. “Quando ho visto cosa era successo, mi sono chiesto: cosa devo fare? – ha rivelato l’eroe al Gephardt Daily – E gli sono andato addosso, proprio come in tutti i film e i documentari che ho visto. Sono contento che non fosse più grande”. La domatrice ha riportato una seria ferita ma non è in pericolo di vita: si trova sotto antibiotici dopo essere stata operata. Nel frattempo il video dell’impressionante attacco è diventato virale in tutto il mondo.