Il traghetto non parte per anomalie tecniche: 750 passeggeri passano la notte a bordo

Non sono mancati disagi e polemiche da parte di diversi passeggeri che sarebbero dovuti partire da Genova a bordo di un traghetto Gnv rimasto fermo tutta la notte per anomalie tecniche.

Sarebbero dovuti partire nella serata del 17 agosto ma non è successo e hanno trascorso la notte a bordo di un traghetto fermo in banchina. È la disavventura di un gruppo di 750 passeggeri che sono stati imbarcati regolarmente a bordo della Excellent, imbarcazione della Grandi Navi Veloci, che però non è mai salpata dal porto di Genova con destinazione Palermo lasciandoli a bordo fino alle 11 della mattina seguente. Per poi apprendere che potranno partire soltanto nella serata del 18 agosto con ben 24 ore di ritardo sulla tabella di marcia e per di più a bordo di un secondo traghetto della compagnia Gnv, la Superba. Secondo quanto appreso Excellent non è potuta partire per anomalie tecniche che hanno portato la Capitaneria a imporre lo stop alla partenza ma i passeggeri non sarebbero stati informati subito, scoprendolo solo diverse ore più tardi. E inevitabilmente la situazione ha generato forti malumori a bordo con diverse persone che si sono sfogate sui social parlando di “comportamento inammissibile” e “vergognoso” aggiungendo, “non ci avete dato alcuna spiegazione”.

LEGGI ANCHE =>> Sottomarino nucleare della Royal Navy sfiora un traghetto: disastro marittimo scampato

La nave sostitutiva è arrivata intorno alle 17 con partenza fissata alle 21.30. Ai passeggeri sono state date due soluzioni: rinunciare al viaggio ottenendo il rimborso completo del biglietto oppur raggiungere le biglietterie per la sostituzione del biglietto, con uno sconto del 25%. Dalla Capitaneria hanno spiegato per quale ragione l’imbarcazione non sarebbe partita: “Nel corso di una ispezione tecnica programmata nella giornata del 17 agosto (prevista per legge in occasione dell’avvio della nuova tratta Genova-Palermo) sono emerse alcune deficienze tecniche che non hanno consentito il rilascio delle spedizioni (autorizzazione alla partenza) da parte della Capitaneria. Immediatamente è stato informato l’ente tecnico (RINA) che è intervenuto già questa notte per consentire il ripristino, ma al momento non tutto è stato risolto”.

La nota stampa di GNV

Anche dalla Grandi Navi Veloce è stato rilasciato un comunicato stampa in merito all’accaduto: “In sede di verifiche preliminari alla partenza condotte con la Capitaneria di Porto, é stata riscontrata una anomalia tecnica per cui si è reso necessario un intervento di manutenzione. Per questo motivo il traghetto Excellent non è potuto partire da Genova per effettuare il collegamento con Palermo previsto in partenza alle ore 21.30. I tecnici e gli ingegneri della Compagnia si sono immediatamente attivati ed è ora in corso l’intervento di manutenzione. La Compagnia é spiacente nei confronti di passeggeri e operatori per ogni disagio e si é attivata per assicurare ai passeggeri tutto il supporto necessario”.