Mentre l’Italia lotta contro gli incendi un Paese è in balia delle alluvioni: 7 morti, strade e case sommerse

L’Etiopia sta facendo i conti con una ondata di piogge torrenziali che hanno provocato vere e proprie inondazioni; colpita la capitale dove intere strade non sono praticabili

Mentre l’Italia e diversi paesi europei stanno ancora facendo i conti con spaventosi incendi, c’è un Paese che si trova letteralmente a dover combattere con enormi quantità di acqua. È l’Etiopia, investita da intense piogge torrenziali che hanno creato il caos, in particolare nella capitale Addis Abeba dove sono anche morte delle persone. La conferma dei decessi è arrivata dal sindaco Adanech Abiebie ed è stata riportata da diversi media del Paese anche se vi è ancora incertezza sul bilancio. Si ritiene che almeno sette persone siano decedute, un numero che potrebbe crescere nelle prossime ore se la situazione non dovesse migliorare. Le immagini che arrivano dal Paese del resto mostrano l’entità del disastro provocato dalle precipitazioni con strade e case letteralmente sommerse dall’acqua e gravi danni ad Asko, Adey Abeba e German Square. Si contano anche decine di feriti, portati nei vari ospedali cittadini per essere curati e, se necessario, ricoverati.

Ulteriori piogge in arrivo nei prossimi giorni

“La città ha appreso la necessità di fare di più per ridurre al minimo l’impatto delle forti precipitazioni durante le stagioni delle piogge“ ha sottolineato il sindaco di Addis Abeba nell’esprimere il suo profondo dolore e cordoglio per le vittime delle inondazioni. Purtroppo il periodo compreso tra i mesi di giugno e di settembre è spesso drammatico per l’Etiopia a causa dell’importante quantità di pioggia concentrata in brevi periodi di tempo. E, secondo i meteorologi, la situazione al momento non è destinata a migliorare: anche nei prossimi giorni infatti si prevedono ulteriori precipitazioni con l’allerta massima in tutto lo stato.