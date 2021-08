Famiglia di tre persone e un cane scomparsi, è mistero: trovati tutti morti in un’area remota

Le autorità stanno indagando sul ritrovamento dei corpi di tre persone, componenti della medesima famiglia, oltre che del loro cane, in un’area remota della California

Una famiglia di tre persone e il loro cane sono stati trovati morti in una zona remota della Sierra National Forest, dopo essere stati denunciati come dispersi. La conferma del ritrovamento dei corpi, identificati come John Gerrish, Ellen Chung e Muji di un anno, è arrivata dalla polizia della California e l’ufficio dello sceriffo della contea di Mariposa ha riferito che la famiglia è stata trovata martedì sera vicino a un’area conosciuta come Devil’s Gulch, nel Southfork del fiume Merced. Le squadre di ricerca avevano in precedenza localizzato il veicolo appartenente alla famiglia, di cui lunedì un parente aveva denunciato la scomparsa, non lontano da Devil’s Gulch.

LEGGI ANCHE =>> Olimpiadi di Tokyo, scomparso un sollevatore di pesi ugandese

L’ipotesi: potrebbero essere morti per esposizione a monossido di carbonio

Non era chiaro al momento cosa possa aver causato la morte della famiglia e del cane, e gli investigatori stavano trattando l’incidente ipotizzando la possibilità di decesso per esposizione a monossido di carbonio anche se al momento non è chiaro da dove la sostanza possa provenire. “Questo è uno dei motivi per cui lo stiamo trattando come una situaizone pericolosa”, ha riferito Kristie Mitchell, portavoce dell’ufficio dello sceriffo, a CBS News. L’area del ritrovamento non ha copertura telefonica e si trova vicino al sentiero Hite Cove, noto per i suoi fiori selvatici. Un amico di famiglia ha detto a Fox26 News di aver saputo di loro per l’ultima volta domenica, quando hanno condiviso una foto dello zaino sui loro account sui social media.