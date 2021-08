Mezzo della polizia si schianta contro un’auto e si ribalta: agenti e conducente trasportati d’urgenza in ospedale

Si indaga per ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto su un vialone di Torino e che ha coinvolto due veicoli, uno dei quali della polizia, ribaltatosi dopo lo schianto contro un’auto

Si è rischiato grosso all’angolo tra corso Unione Sovietica e via De Cristofori e via Galluppi, a Torino, dove si è verificato un incidente piuttosto serio che ha coinvolto un mezzo della polizia. Si tratta di una Seat Leon, che ha impattato contro una Kia Rio a bordo della quale era presente una donna di nazionalità italiana di 47 anni. Un incidente terribile, quello avvenuto nella mattinata del 19 agosto, a seguito del quale il veicolo delle forze dell’ordine si è ribaltato a causa della violenza dell’impatto. Sul posto sono dovute intervenire tre ambulanze per soccorrere i feriti e trasportarli all’ospedale Cto. Nessuno dei tre si troverebbe in pericolo di vita anche se l’entità delle loro ferite non è al momento nota.

L’auto della polizia viaggiava con la sirena accesa

Oltre ai soccorritori sul tratto stradale sono intervenuti agenti della polizia locali e i vigili del fuoco per mettere la carreggiata in sicurezza, provvedendo anche alla chiusura del tratto centrale del corso al traffico tra corso Lepanto e via De Cristoforis, così da consentire ai sanitari e ai pompieri di lavorare senza disagi e di soccorrere celermente i feriti per poi rimuovere i due veicoli incidentati. Sono stati effettuati i primi rilievi ed accertamenti dai quali è emerso che l’auto della polizia stava viaggiando con la sirena accesa.