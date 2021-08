Morto Youtuboancheio, divenuto celebre per i video di mangiate epiche: aveva 42 anni

Si è spento ieri il content creator Youtuboancheio: divenuto famoso per i video di mangiate colossali, lo youtuber aveva 42 anni.

Omar Palermo era l’esempio di come i social potessero fare emergere dalla massa chiunque avesse un contenuto peculiare da mettere in mostra. Il giovane di Rossano aveva cominciato a pubblicare video su YouTube quasi per gioco, ma successivamente questo hobby era diventato un lavoro a tempo pieno. Proprio grazie ai suoi video, Omar era diventato noto in tutta Italia con il nickname ‘Youtuboancheio‘.

Nei video si esibiva in performance mangerecce, in cui fissava degli obbiettivi di ingestione cibo che puntualmente riusciva a raggiungere. Un contenuto leggero, insolito qui in Italia (negli Usa ci sono anche dei veri e propri programmi televisivi di questa tipologia), che aveva permesso ad Omar di ottenere un discreto numero di follower.

Morto Youtuboanchio, il content creator di Rossano aveva 42 anni

Da qualche tempo a questa parte si erano perse le sue tracce. Youtuboancheio aveva annunciato il suo addio improvviso ai social lasciando straniti e perplessi i propri fan. Uno di questi ha deciso di andare a fondo alla questione per capire le motivazioni di questo abbandono ed ha scoperto che Omar Palermo si trovava in clinica per la riabilitazione motoria dopo una brutta caduta.

Sembrava insomma che non si trattasse di nulla di grave, ma le sue condizioni di salute sono peggiorate improvvisamente e si è reso necessario il trasferimento in un’altra clinica a Cosenza. Nelle scorse ore si è diffusa la notizia del suo decesso, ma non le cause della morte. Lo Youtuber aveva solamente 42 anni ed i suoi funerali si terranno domani venerdì 20 agosto nella chiesa di San Bartolomeo a Rossano.