Perde il figlio e il fidanzato a causa del COVID-19 in sole 24 ore: non erano vaccinati

Sono ore strazianti per una donna che nel corso di appena 24 ore ha perso sia il figlio che il compagno, entrambi deceduti a causa del Covid

Sono tanti i casi di famiglie distrutte dal Covid. Ma alcune situazione risultano ancor più strazianti poichè i decessi avvengono nell’arco di una manciata di giorni o, addirittura, di ore. Proprio come accaduto una donna della Tattnall County, Stati Uniti, che si è ritrovata a piangere sia la morte del figlio che del fidanzato, deceduti di Covid in sole 24 ore. Parlando con l’emittente WTOC alcuni membri della famiglia hanno spiegato che Brandon Marsh, 18 anni, si è ammalato di Covid poco prima che iniziasse il suo ultimo anno di liceo. “Non ha nemmeno potuto indossare il suo anello di classe”, ha detto la madre Sherry, “non importava chi fossi, lui ti faceva sorridere”. La donna si è precipitata in ospedale per dire a suo figlio che lo amava quando i medici l’hanno avvisata del fatto che si trovasse in condizioni molto gravi e prima di essere operato, dopo che il suo polmone è collassato; ma il 18enne è andato in arresto cardiaco. Brandon è morto in ospedale il 7 agosto.

LEGGI ANCHE =>> Il Covid uccide anche i giovanissimi: un intero stato piange la morte di un 16enne

La salute del fidanzato è peggiorata rapidamente

Meno di 24 ore dopo anche il fidanzato di Sherry, JAckie, è deceduto. “Ricordo che mi ha baciato sulla nuca e mi ha detto di non capire perchè gli stesse succedendo questo. Poi mi ha detto di rimanere forte”, ha spiegato la donna aggiungendo che poche ore dopo è stata svegliata da lui al Ma ogni tentativo è risultato vano. Anche a lei è stato diagnosticato il COVID-19 pochi giorni dopo. Né Brandon Marsh né Jackie avevano effettuato il vaccino contro il COVID-19. Sherry Marsh ha detto di aver ricevuto la sua prima dose il 1 agosto e si rammarica di non essere stata vaccinata prima. “Eravamo ipocriti a riguardo, quindi ora la mia rabbia è duplice per questo grave errore. Fai il vaccino. Prendilo. Indossa la tua maschera. Lavati le mani. Resta fuori dal pubblico”, ha detto Sherry Marsh. “Sta colpendo forte, e sta colpendo velocemente. Ed è diverso per ogni singola persona”.