Adolescenti della squadra afghana di robotica salvate dopo la presa di Kabul: sono in Qatar

Grazie ad un impegno congiunto nato quando ci si è resi conto che i talbeani avrebbero invaso l’Afghanistan, il team di giovani di età comprese tra 16 e 18 anni esperte di ingegneria e robotica è stato trasferito con un volo sicuro a Doha

Dall’Afghanistan arrivano anche storie di veri e propri salvataggi successivi la presa di Kabul e di molte altre città da parte dei talebani. Una di questa riguarda un gruppo di ragazze di età compresa tra 16 e 18 anni, appartenenti alla squadra di robotica femminile dell’Afghanistan, arrivate sane e salve a Doha in Qatar, pochi giorni dopo che Kabul è caduta in mano ai talebani. Lo hanno confermato in una dichiarazione il Digital Citizen Fund e il Ministero degli affari esteri del Qatar. Il gruppo fa parte dell’Afghan Girls Robotic Team del quale il DCF è l’organizzatore, che si è detto profondamente grato al governo del Qatar per il loro “eccezionale supporto, che ha consentito non solo l’accelerazione delle procedure per il visto ma anche l’invio di un aereo, dopo che i voli in partenza dall’Afghanistan sono stati ripetutamente cancellati”. Elizabeth Schaeffer Brown, membro del consiglio di amministrazione della DCF, ha affermato che lei e il fondatore della DCF hanno lavorato con il Qatar sin dall’inizio di agosto, quando è diventato chiaro che i talebani avrebbero rovesciato il governo.

Giorni di lavoro per organizzare il volo in sicurezza

“Il volo decollato da Kabul ha rappresentato la fine di un percorso iniziato giorni prima e in cui la sicurezza è sempre stata la nostra principale preoccupazione”. Le ragazze si sono così salvate e tutto grazie al loro coraggio ma anche all’ambizione di perseguire un’istruzione, altrimenti sarebbero ancora intrappolate nel paese. Sfortunatamente però altri membri del team sono tutt’ora in Afghanistan e DCF sta lavorando con il Qatar per organizzare il trasporto dei restanti membri. Le giovani erano molto conosciute anche fuori dallo stato e ora si trovano in un luogo sicuro dove potranno proseguire i loro studi in robotica.