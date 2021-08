Daniel Giulianini riabbraccia la mamma 27 anni dopo: l’emozionante incontro del cantante lirico

Dopo 27 anni è riuscito a rintracciare e abbracciare la madre che lo aveva abbandonato da piccolo perchè impossibilitata ad occuparsi di lui. L’incontro emozionante in Italia

“Ora ho due mamme”. Lo ha detto Daniel Giulianini, cantante d’opera che, dopo 27 anni di attesa, ha potuto finalmente incontrare e abbracciare la madre biologica che da piccolo lo aveva dato in adozione. Il primo ‘faccia a faccia’ tra il 34enne e mamma Zorka è avvenuto in aeroporto ed è stato emozionante ma anche sofferto per la donna, in lacrime e con le gambe che le cedevano per l’emozione e la gioia di aver potuto finalmente stringere tra le sue mani il figlio lasciato dopo la sua nascita in un convento di suore in Bulgaria. All’epoca Zorka aveva 16 anni e non poteva prendersi cura di quel bimbo arrivato troppo presto ma non ha mai smesso di volergli bene e di sperare in un incontro. I due si video soltanto in occasione di brevi visite organizzate all’orfanotrofio ma all’età di 6 anni Daniel venne adottato da una famiglia italiana e quindi si spostò nella penisola per iniziare a costruirsi una vita, diventando un cantante baritono. La donna è invece andata a vivere in Grecia. Ed è stato grazie all’aiuto di un’associazione specializzata diretta da Laura Perspicace, dopo anni di ricerche condotte autonomamente ma senza succeso, che il 34enne è riuscito a rintracciarla e riallacciare i contatti per poi arrivare alla richiesta di incontro.

“Auguro a tutti i ragazzi adottati di vivere le emozioni che ho provato io”

“Questo è mio figlio, ti ho abbandonato, ma ora vivo per te”, ha pronunciato la donna in continazione quando finalmente si sono potuti abbracciare. E così il cantante lirico ha scoperto che lei non lo aveva mai dimenticato. La donna è arrivata nei giorni scorsi all’aeroporto di Bologna con un volo decollato da Atene, per l’incontro più emozionante di tutta la sua vita e per poter finalmente guardare negli occhi quel figlio al quale non ha mai smesso di pensare. “Quel primo abbraccio è stato tanto meraviglioso quanto sofferto. Quando ci siamo stretti ho sentito che le cedevano le gambe e sono stato io a doverla sorreggere. Piangeva e continuava a ripetere ‘questo è mio figlio'” ha raccontato Daniel che poi insieme alla mamma e alla moglie Angela ha raggiunto Forlì dove Zorga ha potuto conoscere anche Loris e Caterina, i genitori adottivi del 34enne. Un momento molto intenso e commovente per il cantante che ora si augura che tanti altri ragazzi adottati possano vivere le medesime sensazioni ed emozioni.