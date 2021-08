Due gemelli ancora nella pancia della mamma muoiono dopo che lei è risultata positiva al Covid

Straziante storia dal Texas: una donna ha perso i gemellini che portava in grembo in seguito alla positività al Covid. Probabile complicazione legata al contagio

Due bimbi, gemelli, ancora non venuti al mondo sono morti nel ventre materno dopo che la loro futura madre è risultata positiva al Covid durante la gravidanza. La drammatica notizia riguarda due decessi avvenuti il 20 luglio ma solo nelle ultime ore è divenuta di dominio pubblico: questo perchè i funzionari del distretto sanitario hanno ricevuto i certificati di morte solo pochi giorni fa, dato che dovevano prima essere verificati dal Dipartimento dei servizi sanitari statali del Texas. “Oggi è stato un pugno nello stomaco, è stato probabilmente uno dei giorni più difficili che abbiamo dovuto attraversare”, ha affermato Kelly Craine, responsabile dell’informazione pubblica presso il distretto sanitario della contea di Waco-McLennan. “È difficile parlarne, questa è davvero una tragica perdita.”

LEGGI ANCHE =>> Gemelli siamesi nascono attaccati per la testa: si studia una delicata operazione chirurgica

In aumento le complicazioni della gravidanza a seguito del contagio

Non è chiaro a che punto fossero i gemelli quando sono morti a causa delle leggi sulla privacy. Inoltre non è chiaro se la madre fosse stata vaccinata contro il COVID-19. Lei si è però ripresa. L’aumento della diffusione della variante delta altamente contagiosa, i bassi tassi di vaccinazione tra le donne in gravidanza e l’aumento del rischio di malattie gravi e complicazioni della gravidanza legate all’infezione da COVID-19 tra le donne in gravidanza rendono la vaccinazione per queste persone più urgente che mai. “Il COVID ha causato una tale perdita di vite umane e il vaccino è sicuro ed efficace – ha sottolineato Craine – Sappiamo che le donne incinte sono molto preoccupate di proteggere i loro bambini. È molto importante per le donne incinte che rimangano in salute, e bisogna pensare alla vaccinazione”.