Perde il controllo della moto e si schianta: morto a 19 anni il talento del pianoforte

Sono ore di straziante lutto a Foresto Sparso, in seguito alla morte di un ragazzo 19enne che stava viaggiando in sella alla sua moto quando, nell’imboccare una curva, è finito fuori strada

Uno schianto davvero terribile ed una vita che si è fermata troppo presto, a soli 19 anni. Si è spento così, dopo che la moto sulla quale viaggiava si è scontrata contro un muretto, Kevin Mecca, giovanissima promessa del pianoforte, deceduto nel territorio di Foresto Sparso, piccolo comune della Bergamasca. L’incidente è avvenuto all’alba del 20 agosto per ragioni ancora da chiarire anche se stando alle prime ricostruzioni ed ipotesi delle forze dell’ordine, il giovane che frequentava l’istituto alberghiero Riva di Sarnico, potrebbe aver perso il controllo della due ruota nel percorrere una curva, finendo dritto contro il muro che delimita la strada e capitombolando a terra. I soccorritori sono intervenuti rapidamente ma si sono subito resi conto della criticità della situazione.

LEGGI ANCHE =>> Gravissimo incidente stradale: il dramma del corriere morto dopo giorni di agonia

Il 19enne stava tornando a casa

Il 19enne che viveva a Villongo, non distante dal punto del sinistro stradale, è deceduto poco dopo, dopo che i paramedici hanno tentato tutto il possibile per salvarlo. La polizia locale è intervenuta di concerto con i carabinieri per effettuare i necessari rilievi. Sembra che il ragazzo stesse tornando a casa. Le indagini dovranno accertare per quale motivo abbia perso il controllo della moto e capire se vi sia o meno un legame con la velocità alla quale viaggiava. “Purtroppo stamattina ci è giunta la drammatica notizia della morte improvvisa del nostro allievo Kevin Mecca. Il consiglio direttivo , il corpo docenti, gli allievi e in particolare modo l’insegnante Elena Masnaghetti si uniscono al dolore dei familiari, conoscenti, parenti e persone a lui care” è il commovente messaggio diffuso dalla scuola sui social.