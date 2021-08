Manca l’ossigeno domestico: prete che ha avuto il Covid non può essere dimesso dall’ospedale

Il reverendo di una località texana pronto per le dimissioni dopo aver superato la fase più critica del contagio da Covid, non può lasciare l’ospedale. Il motivo è legato a uno specifico macchinario

Un pastore ha affermato che il suo ricovero in ospedale è stato prolungato a causa della carenza di apparecchiature per la somministrazione di ossigeno presso la propria abitazione. Si tratta del reverendo Windell Gill della comunità di La Porte, in Texas, al quale è stata diagnosticata una polmonite da Covid-19 ed è stato ricoverato per dieci giorni allo Houston Methdist-Clear Lake Hospital. Giovedì scorso il medico avrebbe dovuto dimetterlo e per questo Windell era entusiasta ma il giorno seguente si trovava ancora in ospedale e ha iniziato a domandarsi cosa stesse succedendo. I medici gli hanno detto: “Beh, non c’è ossigeno per liberarti”. Poi Gill ha saputo da un’infermiera che oltre a lui altri sette pazienti stavano aspettando di poter tornare a casa ma erano rimasti bloccati in ospedale a causa dell’indisponibilità di strumentazione per uso domestico. “Sono sicuro che ci sono altre persone che hanno bisogno della mia stanza di ospedale e di questo tipo di cure”, ha detto Gill, rammaricato per la situazione.

LEGGI ANCHE =>> Il Covid uccide anche i giovanissimi: un intero stato piange la morte di un 16enne

Il motivo della carenza di apparecchiature per l’ossigeno

“Le consegne di ossigeno a domicilio provengono da società terze – ha affermato l’ospedale in una dichiarazione – quindi non possiamo sapere quale possa essere il problema. Ma ci prenderemo cura di tutti i pazienti finchè saranno nei nostri ospedali”. Contattata da Abc13 la società ha confermato che vi è al momento una crenza di apparecchiature per l’ossigeno domestico. Per questo sono state destinate maggiori risorse alla manutenzione che necessitano di riparazioni così da poterle riutilizzare in tempi rapidi e stanno spostando le scorte dalle zone meno colpite da questo tipo di emergenza alle aree più bisognose. “Queste azioni aumenteranno sostanzialmente la disponibilità di apparecchiature per l’ossigeno nei prossimi giorni e settimane”, ha scritto la società in una nota. Nel frattempo Gill spera che la sua apparecchiatura possa arrivare quanto prima così da poter lasciare il suo letto di ospedale a qualcun altro e riavvicinarsi alla sua congregazione.