Polizia smantella gruppo satanista: arrestati due “adoratori del diavolo” per un duplice omicidio rituale

Nelle remote foreste russe un gruppo di adoratori del Diavolo ha ucciso due amici di 27 anni nel 2016. Negli ultimi giorni due degli assassini del gruppo satanista sono stati arrestati

Vicenda agghiacciante quella che arriva dalla Russia dove la polizia ha indivudato non senza difficoltà un raduno di occultisti implicati nell’omicidio di due giovani nelle remote foreste del paese. Smantellandolo con l’arresto di un’altra coppia implicata in un presunto caso di omicidio rituale. Le persone prese in custodia sono Tatiana e Alexander Perevozchikov-Khmurykh: la coppia sarà ora accusata di omicidio e un tribunale deciderà se dovranno rimanere in carcere mentre i pubblici ministeri prepareranno il caso e le accuse contro di loro. Gli arresti arrivano dopo che un’altra coppia di adoratori del diavolo, Olga Bolshakova e Andrei Tregubenko, ha confessato all’inizio di agosto di aver ucciso due amici di 27 anni, identificati come Platon Stepanov e Victoria Zaitseva. che hanno attirato nei boschi nel 2016. Le uccisioni cruente sarebbero parte di un rituale contorto, secondo quanto accertato dagli investigatori, ed i corpi sarebbero stati smembrati e cannibalizzati. Setacciando l’area interessata dai rituali, nelle foreste della carelia a Nord di San Pietroburgo, gli investigatori avrebbero infatti rinvenuto resti umani.

LEGGI ANCHE =>> Sequestrano e uccidono una 15enne come sacrificio a Satana: condannati a 40 anni di carcere

La polizia ha trovato i resti umani delle vittime

Gli investigatori ritengono che Tregubenko e Bolshakova si siano incontrati insieme ad altri membri di un gruppo ossessionato dal sacrificio umano e abbiano raggiunto un accordo con la coppia Perevozchikov-Khmurykh per compiere l’atto insieme. Tregubenko e Bolshakova sono stati inizialmente detenuti con l’accusa di traffico di droga, ma in seguito hanno raccontato agli agenti degli orribili omicidi e hanno fornito loro informazioni che hanno portato alla scoperta del corpo. Le famiglie dei giovani assassinati avrebbero cercato per anni i loro figli scomparsi, mentre il luogo in cui si trovavano i loro resti era noto solo ai loro assassini.