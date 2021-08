Chiama il 118 e dichiara: “Ho ucciso mia moglie e mia figlia”. Poi si suicida

I carabinieri hanno rinvenuto tre cadaveri di marito, moglie e figlia in un’abitazione nel Milanese: si tratterebbe di un duplice omicidio e successivo suicidio

Ha ucciso la moglie, la figlia e poi, dopo aver allertato il 118 per segnalare quanto aveva fatto, si è tolto la vita. La tragedia si è consumata nel Milanese dove gli agenti

della Compagnia di San Donato Milanese sono intervenuti immediatamente, ricevuta la segnalazione, per raggiungere l’abitazione dalla quale era stato confessato il duplice

omicidio. Un uomo di 70 anni infatti aveva telefonato al numero dei soccorsi sanitari per dichiarare di aver ammazzato la moglie di 41 anni e la figlia di 15 anni e che a breve

si sarebbe suicidato. Oltre ai carabinieri di San Donato, sul posto, la frazione Francolino del comune di Carpiano, sono intervenuti d’urgenza anche gli uomini del Nucleo

Investigativo di Milano, ed effettivamente una volta fatta irruzione nell’abitazione sono stati trovati tre cadaveri di un uomo, di una donna e di una minorenne e accanto a loro

un revolver, l’arma con tutta probabilità utilizzata per compiere il doppio omicidio e il successivo suicidio.

LEGGI ANCHE =>> Scomparsa Laura Ziliani, due delle tre figlie indagate per omicidio

Avviate le indagini

Il magistrato di turno della Procura di Lodi, competente per le indagini, si è recato sul posto per avviare le indagini, coordinare la raccolta di indizi e per tutti i rilievi del caso. Al momento si conosce solo l’orario in cui l’uomo ha telefonato al 118, intorno alle 14 di domenica 22 agosto ma non è chiaro se l’omicidio sia avvenuto intorno a quell’ora o in precedenza. Con tutta probabilità verranno anche disposte le autopsie, per cercare di fare chiarezza sulla dinamica esatta dei fatti; le indagini dovranno anche concentrarsi sulla vita privata della famiglia.